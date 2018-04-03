03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Sosa'dan itiraf! 'Performansımdan mutlu değilim'

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Sosa'dan itiraf! 'Performansımdan mutlu değilim'
Trabzonspor'un Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, şu anki performansından mutlu olmadığını belirtti.
Sosa'dan itiraf! 'Performansımdan mutlu değilim' Sosa'dan itiraf! 'Performansımdan mutlu değilim' Sosa'dan itiraf! 'Performansımdan mutlu değilim'

Jose Ernesto Sosa, kulüp dergisinde yer alan röportajında, Trabzonspor’a transfer olma hikayesi, kulüp ve taraftarlar hakkındaki düşünceleri ve performansıyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor’a transfer olma sürecini anlatan Sosa, "Açıkçası en başta Milan’dan ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu. Türkiye ve başka ülkelerden çeşitli teklifler aldım. Sonra devreye Olcay Şahan girdi ve bana Türkiye'de çıkan transfer haberlerinden bahsederek, 'Trabzonspor'a gelmelisin. Çok iyi bir takım kuruluyor ve sen de aramızda olmalısın. Burada olmana ihtiyacımız var' dedi. Bu görüşme sonrası menajerimle bağlantı kuruldu. İş ciddiye binince başkanımız devreye girdi ve benimle görüşmek üzere Milano’ya geldi. Başkanımızı görünce benimle ne kadar çok ilgilendiklerini ve ciddiyetlerini anladım. Hızlı, etkili ve olumlu bir süreç oldu" dedi.

 

 

"PERFORMANSIMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Şu anki performansından mutlu olmadığına dikkati çeken Sosa, şunları söyledi: "Bunu söylerken yanlış anlaşılmak istemem. Kötü olduğum veya takım olarak kötü olduğumuz anlamına gelmesin. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Futbolda ne kazanmış olursanız olun hep bir adım sonrası vardır. Daha iyisini yapmanız gerekebilir. Kazandığımız ve çok iyi oynadığım maçlardan sonra bile hep kendimi eleştiririm ve daha iyi olabileceğimi, işimi daha iyi yapabileceğimi düşünürüm. Bunu isteyen biri olarak kendi performansımdan memnun değilim. Ancak elimden geleni yapmaya çalışıyorum, kötü olduğumu düşünmüyorum, sadece hep daha iyi olmak istiyorum."

"YUSUF VE ABDÜLKADİR’İN ÖNEMLİ GELECEKLERİ VAR"
 
Takımdaki genç oyuncuları da değerlendiren Arjantinli orta saha oyuncusu, "Takımda Yusuf ve Abdülkadir’in yanı sıra çok iyi genç oyuncular var. Yusuf ve Abdülkadir Türkiye ve Avrupa çapında konuşulan, yetenekli futbolcular. Önemli bir gelecekleri var. Yusuf, Evkur Yeni Malatyaspormaçında iki gol attı. Bu önemli bir durum. Abdülkadir milli takıma davet edildi. Çok büyük potansiyelleri var. Onlar da bu durumun farkındalar. Yapmaları gereken bu sakinlikle yollarına devam etmeleri. Üzerlerinde büyük bir baskı var. Herkes onların peşinde. Kolay bir durum değil. Aynı şekilde Trabzonspor'un geleceği açısından da önemli bir durum. Çünkü altyapıdaki oyunculara Yusuf ve Abdülkadir örnek olacak. Genç oyuncularımızla elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Neleri yapmaları, neleri yapmamaları gerektiğini anlatıyorum. Bazılarını dinliyorlar, bazılarını ise dinlemiyorlar. Bu normal, ben de bunu yaşadım. Tecrübeli isimlerin uyarılarını dikkatle dinlemek gerekiyor" diye konuştu.

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