İsrail, araba kazası yapan genci vurarak öldürdü

Bu sabah İsrail askerleri, Filistin'in Nablus kentinde bir Yahudi yerleşkesi civarında araba kazası yapan Filistinli gence ateş açarak ölümüne sebep oldu.

İşgal rejimi medyası, Filistinli bir gencin bu sabah (3 Nisan Salı) Nablus kentinin batısındaki Ariel Yahudi Yerleşkesi yakınlarında işgal askerlerinin açtığı ateşle şehit olduğunu bildirdi.

Maariv gazetesi, 30 yaşlarında bir gencin İsrail plakası taşıyan bir otomobille Ariel Yahudi Yerleşkesi yakınlarındaki otobüs durağına çarptığını ve işgal askerlerinin gencin üzerine ateş ederek genci yaraladığını ifade etti.

İşgal ordusu daha sonra yaptığı açıklamada eylemci gencin aldığı yaranın etkisiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.