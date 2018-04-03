03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Ankara'da 4 bin polis alarma geçti

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Ankara'da 4 bin polis alarma geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı "Suriye" konulu üçlü zirvede buluşacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin güvenliğini 4 bin polis sağlayacak.
Ankara'da 4 bin polis alarma geçti Ankara'da 4 bin polis alarma geçti Ankara'da 4 bin polis alarma geçti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Ankara'ya gelecek. Her iki lider için Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alınacak. Liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile kalacakları otellere gidiş için kullanacakları güzergahlarda yaya polisler görev yapacak. Güzergahlar geçiş öncesinde kontrol edilerek araç ve yaya trafiğinden arındırılacak. Geçişler öncesinde üst geçitlerde yaya trafiği engellenecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Ankara'da iki gün sürecek temasları sırasında Putin ve Ruhani'nin konaklayacakları otellerde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Liderlerin kalacakları katlar tamamen kapatılırken, ziyaret süresince otel çevresi ile buralara açılan sokak ve caddelerde de önlemler sürecek. Çevre sokaklarda oluşturulacak uygulama noktalarında araç ve yayaların, aramaları yapıldıktan sonra girişlerine izin verilecek.

4 BİN POLİS GÖREV ALACAK

Öte yandan liderlerin güzergahları ile kalacakları otellerin çevresindeki yüksek binalarda özel harekat timleri görev yapacak. Putin ve Ruhani'nin güvenliğini iki gün süreyle toplam 4 bin polis sağlayacak.

 

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