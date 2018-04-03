03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:10Güneş 06:38Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 24°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 114.593 0.13
  • Altın: 170,865 -0.26
  • Dolar: 3,9820 0.24
  • Euro: 4,8813 -0.05

AP raporatörü Piri'den küstah açıklama

»
Türkiye karşıtı algı oluşturan Piri'nin açıklamalarında Türkiye düşmanlığı açıkça kendini gösteriyor.
AP raporatörü Piri'den küstah açıklama
AP raporatörü Piri'den küstah açıklama AP raporatörü Piri'den küstah açıklama AP raporatörü Piri'den küstah açıklama

ABD'nin Türkiye raporatörü Kati Piri Türkiye ile AB arasında gerçekleşen Varna zirvesini değerlendirdi.

Piri yaptığı açıklamaları küstahlık boyutuna götürdü, Türkiye'nin AB üyeliğinin bir ilüzyondan ibaret olduğunu belirtti.

"AB ÜYELİĞİ İMKANSIZA YAKIN"

Kati Piri açıklamalarında Türkiye'nin AB'ye üye olmasının imkansıza yakın olduğunu belirterek, Türkiye'nin AB'nin politikalarına uygun davranışlar sergilemediğini söyledi.

Özellikle Afrin, FETÖ ve terörle mücadele konularına ilşikin değerlendirme yapan Piri, "Darbe girişimi sonrası 150 bin kişi işten atıldı, 50 bin kişi tutuklandı. 2 hafta önce son bağımsız medya grubu Erdoğan'ın arkadaşı tarafından satın alındı. Gelecek yıl anayasa değişikliği yürürlüğe girecek ve Erdoğan'ın yetkileri daha da artacak. Benim sorum şu; bu koşullarda hâlâ Türkiye'nin AB'ye üyelik seçeneği bulunduğu illüzyonunu daha ne kadar sürdüreceğiz?" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suudi Kral İsrail açıklamasında geri adım attıSuudi Kral İsrail açıklamasında geri adım attıSuudi Arabistan Kralı Selman, Prens Muhammed'in "İsrail'in kendi topraklarında yaşama hakkı vardır" sözlerinin ardından, ülkesinin Filistin'in varlığına olan desteğini yineledi.
Çileden çıkaran görüntüler! Camiyi basıp dans ettilerÇileden çıkaran görüntüler! Camiyi basıp dans ettilerYüzlerce İsrailli El Halil'de bulunan İbrahim Camii'ni basarak Talmudik ayini gerçekleştirdi.
AP raporatörü Piri'den küstah açıklamaAP raporatörü Piri'den küstah açıklamaTürkiye karşıtı algı oluşturan Piri'nin açıklamalarında Türkiye düşmanlığı açıkça kendini gösteriyor.
İsrail Büyükelçisi'nden Anastasiadis'e ziyaretİsrail Büyükelçisi'nden Anastasiadis'e ziyaretİsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Sammy Ravel, Rum Lider Nikos Anastasiadis'i ziyaret etti. Rum gazeteleri, ziyaretin Türkiye'ye karşı birlik mesajı anlamına gelebileceğini içeren yorumlara yer verdi.
İsrail, araba kazası yapan genci vurarak öldürdüİsrail, araba kazası yapan genci vurarak öldürdüBu sabah İsrail askerleri, Filistin'in Nablus kentinde bir Yahudi yerleşkesi civarında araba kazası yapan Filistinli gence ateş açarak ölümüne sebep oldu.
Çipras'tan küstah Türkiye açıklamasıÇipras'tan küstah Türkiye açıklamasıYunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesi ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan krizlerle ilgili konuştu.
  • Yunanistan'dan bir skandal iade kararı daha!03 Nisan 2018 Salı 13:05
  • Lavrov'dan ABD açıklaması!03 Nisan 2018 Salı 12:40
  • ABD-Çin rekabeti teknoloji yarışıyla kızışıyor03 Nisan 2018 Salı 12:20
  • Beyaz Saray'dan yeni Suriye planı!03 Nisan 2018 Salı 12:00
  • Büyük tehlike! Bilgileriniz 5 bin TL'ye satılıyor03 Nisan 2018 Salı 11:10
  • İsrail'den katliam duyurusu03 Nisan 2018 Salı 11:09
  • Puigdemont ilk kez konuştu! Talimatı verdi03 Nisan 2018 Salı 11:08
  • Kim, Güney Koreli yıldızların performansını izledi03 Nisan 2018 Salı 11:07
  • Pavlopulos'tan Türkiye'ye tehdit: Kan akıtırız!03 Nisan 2018 Salı 11:07
  • Alman Posta İdaresi, kişilere ait verileri satmış03 Nisan 2018 Salı 11:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri