03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Maç sonu istifa sinyali vermişti! Resmi açıklama

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Maç sonu istifa sinyali vermişti! Resmi açıklama
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sumudica'nın Fenerbahçe maçı sonrasındaki sözleriyle ilgili konuştu.
Maç sonu istifa sinyali vermişti! Resmi açıklama Maç sonu istifa sinyali vermişti! Resmi açıklama Maç sonu istifa sinyali vermişti! Resmi açıklama

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dün akşam Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olduktan sonra basın toplantısında konuşan Sumudica'nın açıklamalarını serzeniş olarak değerlendirdiğini ve bu akşam kendisiyle bir araya gelerek görüşeceklerini söyledi.

Yenilgi için kılıf aramadıklarını ve Kayserispor'u bulunduğu yere teknik direktör Sumudica ve futbolcuların taşıdığını söyleyen Başkan Bedir, "Yensek de yenilsek de bu takım hepimizin. Yönetici olarak sorumluluklarımızı biliyoruz. Galibiyetin de mağlubiyetin de mesuliyetini üstümüze fazlasıyla alırız. Şu anda ligin bitimine 7 maç var ve Avrupa kupası şansımız sürüyor. 4 oyuncumuzdan yoksun çıktığımız karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek oyuncularıma üzüntülü olduğumuzu ancak bu günlere yönetim, taraftar, teknik kadro ve kendileriyle geldiğimizi hatırlattım. Anlık başarılar ve anlık başarısızlıkların gelip geçici olduğunu, Avrupa kupalarına katılabilecek gücümüz olduğunu söyledim. Teknik direktörümüz Sumudica'nın maç sonrası açıklamaları ise bir üzüntünün, bir sorumluluğun bir duygusallığın ve serzenişin sonucudur. Kendisine güvenimiz tamdır. Alışagelmiş bir teknik direktör tipi değil. İddiacı ve yenilgiyi hiç kabul etmeyen biri'' dedi.

 

Kayserispor Başkanı Bedir, teknik direktör Sumudica ve sarı-kırmızılı oyuncularla bugün akşam saatlerinde Kadir Has Tesisleri'ndeki yenilenme antrenmanında bir araya gelerek görüşeceklerini de sözlerine ekledi.

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