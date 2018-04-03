03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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PKK'ya soğuk duş! Üst düzey yöneticiler yakalandı

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Van'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak yapılan operasyonda aranan 12 örgüt yöneticisi yakalanarak gözaltına alındı.
PKK'ya soğuk duş! Üst düzey yöneticiler yakalandı
PKK'ya soğuk duş! Üst düzey yöneticiler yakalandı PKK'ya soğuk duş! Üst düzey yöneticiler yakalandı PKK'ya soğuk duş! Üst düzey yöneticiler yakalandı

 

Soruşturma kapsamında aranan 5 örgüt üyesinin yakalanması için çalışmalar sürerken, aralarında HDP ilçe binasının da bulunduğu adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dijital malzeme ele geçirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak sürdürdüğü soruşturmalarda, örgütün sözde adalet komisyonu içerisinde faaliyet gösterdiğini ve değişik soruşturmalardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şahısın gözaltına alınması için verdiği talimatla harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM ekipleri, dün gece sabaha karşı şafak vakti Van genelinde 20'ye yakın adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin desteğinde gerçekleşen operasyonlarda aranan 17 şüpheliden 12 si adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. HDP İpekyolu ilçe binasınında arasında bulunduğu baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çeşitli yasaklı yayınlar ve dijital metaryeller ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 şüpheliyi emniyete götürerek sorguya alan ekiplerin aranan 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam diyor.

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