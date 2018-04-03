60 yıllık hayal CHP'yi rahatsız etti!

Tek kalemde Türkiye'ye yapılacak en büyük yatırımın önüne geçmek isteyen CHP, önce AYM'ye sonra da AİHM'e gidecek.

Türkiye'nin nükleer alanında atacağı ilk somut adıma engel olamayan CHP, bu konudaki ısrarından vazgeçmedi.

CHP'NİN ADRESİ AİHM

20 milyar dolarlık yatırımın durdurulmasını isteyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, konuyu önce Anayasa Mahkemesi'ne sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

"BU SANTRAL FAALİYET GEÇMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte temel atmasının hukuksuz olduğunu savunan CHP'li Atıcı, "Bu ölüm santrali faaliyete geçmeyecek." dedi.

CHP'nin karşı çıktığı Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye'ye faydaları oldukça fazla.

60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Türkiye'nin 60 yıllık hayali plan projesi, 20 milyar dolarlık maliyetiyle tek kalemde Türkiye'ye yapılan en büyük yatırım özelliğini taşıyor.

İSTANBUL'UN ELEKTRİK İHTİYACININ TAMAMINI KARŞILAYACAK

Santral, 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Bu üretimle İstanbul'un elektrik ihtiyacı tamamen karşılanacak.

Üretim aynı zamanda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'una denk.