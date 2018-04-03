03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Akkuyu Nükleer Santrali için ilk harç döküldü.

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Akkuyu Nükleer Santrali için ilk harç döküldü.
Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katıldığı törenle Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk harcı döküldü.
Akkuyu Nükleer Santrali için ilk harç döküldü. Akkuyu Nükleer Santrali için ilk harç döküldü. Akkuyu Nükleer Santrali için ilk harç döküldü.

Türkiye’nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atıldı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katılımıyla video konferans yoluyla ilk harç döküldü.

ERDOĞAN: TARİHİ BİR ESER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız." dedi.

PUTİN: AKKUYU ÇEVRE DOSTU OLACAK

Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santralinin güvenli ve çevre dostu olacağını söyledi.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bayanlar baylar, öncelikle en içten ve kalbi duygularımla sizleri Türkiye'deki ilk güç enerji santralinin inşaatına başlamamızla  tebrik etmek istiyorum.

Bu proje son derece değerli ve önemlidir. Bu merasime sadece tanık olmuyor, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım.

BERAT ALBAYRAK: BUGÜN TARİHİ BİR GÜN

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Nükleer enerjide yabancı ortaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar yerli kapasitemizin gelişmesine olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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