Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanıyor.
Eurocontol yetkilisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, bu zamana kadar böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirterek, "Meydana gelen sorunun çözümü için saatle yarışıyoruz. Her geçen zaman iptalleri ve ertelenmeye arttırıyor. Uçuk yolcuları havaalanlarına gelmeden son durumu bilet aldıkları uçak şirketinin internet sitesinden bakarak hareket etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
Edinilen bilgiye göre; Türk Hava Yolları'nın Avrupa seferlerinde sadece 14'ünün gerçekleştirileceği diğerlerinin ise iptal edileceği bildirildi.
03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Avrupa hava sahası kilitlendi!
Avrupa Havacılık Kontrol Merkezi’ndeki (Eurocontol) bilgisayar siteminden meydana gelen arıza nedeniyle Avrupa genelinde yapılması planlanan uçuşların yarısı ertelendi.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanıyor.
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