04 Nisan 2018 Çarşamba18 Recep 1439
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Fransa'dan kriz çıkaracak Menbiç hamlesi!

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Yerel kaynaklar, Türkiye'nin hedefindeki Menbiç'e Fransız özel kuvvetler askerlerinin geldiğini bildirdi.
Fransa'dan kriz çıkaracak Menbiç hamlesi!
Fransa'dan kriz çıkaracak Menbiç hamlesi! Fransa'dan kriz çıkaracak Menbiç hamlesi! Fransa'dan kriz çıkaracak Menbiç hamlesi!

ABD askerlerinin iki yeni üs kurduğu Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'ten yeni bir son dakika haberi geldi. Yerel kaynaklar, Türkiye'nin teröristlerden temizlemek istediği kritik ilçe olan Münbiç'e Fransız özel kuvvetler askerlerinin de geldiğini bildiriyor. Ayrıca, Fransız askerlerinin ayrıca Amerikan kuvvetleriyle birlikte devriye gezmeye başladığı da yine aynı kaynaklar tarafından aktarılıyor.

FRANSA VE ABD GÜÇLERİ BİZİM BÖLGEMİZDE

Kuzey Irak'ta yayın yapan K24 televizyon kanalına konuşan sözde Cezire kantonu savunma heyeti sorumlusu Rezan Gilo, “Bazen NATO ülkeleri gerginlikten kaçınmak için bölgede birliklerinin olduğunu inkâr ediyor. Ancak gerçekte Fransa ve ABD güçleri bizim bölgemizde görev yapıyor” dedi.

GEÇEN HAFTA MACRON SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında terör örgütü YPG’nin temsilcilerinin de bulunduğu Suriye’nin kuzeyinden bir heyetle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren bir Kürt yetkili de, Macron’un, DAEŞ’e karşı mücadele için Menbiç’e asker gönderebileceğini söylediğini öne sürmüş, ancak Macron’un ofisi, bu bilgiye ilişkin bir yorum yapmamıştı.

TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ankara, terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Macron’a sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen hafta Macron’un kendisiyle görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü, bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil” demişti.

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