Trump'tan Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti geldi

ABD Başkanı Trump, 'Suriye'den çekilmek istiyorum, askerlerimizin eve dönmesini istiyorum. Savunma Bakanı ile konuşacağım. Suriye'de bulunmamız büyük külfet' dedi.

Estonya, Litvanya ve Letonya'dan oluşan Baltık ülkeleri liderleri ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Suriye'den yakın zamanda çıkacağız" açıklamasının ardından bugün yeni bir açıklama yaptı.

"ZAMANI GELDİ, CİDDİ CİDDİ DÜŞÜNÜYORUM"

Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarının aksine yine Suriye'den çıkmak istediğini belirten Trump, "Suriye'den ayrılmanın zamanı geldi. Bunu ciddi ciddi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"7 TRİLYON PARA HARCADIK, KARŞILIĞINDA HİÇBİR ŞEY ALMADIK"

Trump, "Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz. Suriye'den çıkmak istiyorum. Askerlerimizi yurtlarına geri getirmek istiyorum. Ulusumuzu yeniden yapılandırmak istiyorum. Ortadoğu'ya son 7 yıl içinde 7 trilyon para harcadık, karşılığında hiç bir şey almadık" diye konuştu.

"SAVUNMA BAKANI'YLA KONUŞACAĞIM"

Trump, Suriye'den çekilme konusunu Savunma Bakanı'yla konuşacağını da sözlerine ekledi.

"SUUDİ ARABİSTAN KALMAMIZI İSTİYORSA PARASINI ÖDESİN"

Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek.

VELİAHT PRENS, "ABD SURİYE'DE BİRAZ DAHA KALMALI" DEMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Trump'ın ilk "çekilme" açıklamasının ardından "ABD'nin Suriye'de bir müddet daha kalması daha iyi olur" demişti.