CENTCOM komutanı Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını çok etkilediğini belirtikren YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.
SURİYE'DEKİ ABD VARLIĞI
Votel, Suiye'deki ABD varlığıyla ilgili olarak da, "Halen DEAŞ'ın faaliyet gösterdiği alanlar var ve operasyonlara devam etmemiz gerekir"ifadelerini kullandı.
04 Nisan 2018 Çarşamba18 Recep 1439
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ABD'li komutandan açıklama: Türkiye bizi etkiledi
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel, Türkiye'nin Afrin harekatı kendi operasyonlarını etkilediklerini belirtti.
CENTCOM komutanı Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını çok etkilediğini belirtikren YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.
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