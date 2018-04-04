ABD'li komutandan açıklama: Türkiye bizi etkiledi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Joseph Votel, Türkiye'nin Afrin harekatı kendi operasyonlarını etkilediklerini belirtti.

CENTCOM komutanı Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını çok etkilediğini belirtikren YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.



SURİYE'DEKİ ABD VARLIĞI



Votel, Suiye'deki ABD varlığıyla ilgili olarak da, "Halen DEAŞ'ın faaliyet gösterdiği alanlar var ve operasyonlara devam etmemiz gerekir"ifadelerini kullandı.

