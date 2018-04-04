04 Nisan 2018 Çarşamba18 Recep 1439
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Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı

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Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı
Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı

 

Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındı.

AA'nın haberine göre, Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ve Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ile Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Korkmaz ve Yeşiltaş'ın ev ve iş yerlerinde arama yapıyor.

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