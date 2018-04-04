Putin: Erdoğan'la ajan krizini de konuştuk

Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere'yle Rusya arasında yaşanan ve gittikçe büyüyen ajan krizi konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmede de gündeme geldiğini, Erdoğan'a konuyla ilgili tutumunu anlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenleyen Vladimir Putin, Erdoğan'la ajan krizini de konuştuklarını söyledi.

"ERDOĞAN'LA KISA BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK"

İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesinin ardından birçok ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmesi ve Rusya'nın tepkisiyle ilgili gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtlayan Putin, bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede kısa bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

"KRİZLE İLGİLİ TUTUMUMUZU ERDOĞAN'A ANLATTIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya'nın bu konudaki tutumunu anlattığını söyleyen Putin, "Uluslararası uzmanların değerlendirmelerine göre, dünyanın yirmi ülkesinde bu tür kimyasal unsurların imalatı yapılabiliyor. Scotland Yard yani İngiltere'nin organize suçla mücadele kurumu 'Bu soruşturmayı tamamlamak için birkaç ay lazım.' dedi." ifadesini kullandı.

"GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ"

Rusya'ya karşı bir kampanya yürütüldüğünü belirten Putin, "Yarın kimyasal silahların yasaklanması örgütünün bir toplantı yapılması için girişimde bulunacağız. Ümit ediyoruz ki bu örgütlü tartışmalar sonucunda bu olaya nokta konulacak. Tabii ki biz kapsamlı bir soruşturma istiyoruz. Biz de bu soruşturmanın bir parçası olmak, soruşturmaya katılmak istiyoruz." diye konuştu.

"RUSYA İÇİNDE BİZ DE GEREKLİ SORUŞTURMAYI YAPACAĞIZ"

Rusya Soruşturma Komitesi'nin de konuya ilişkin bir dava açtığını vurgulayan Putin, "Mutlaka biz de Rusya içerisinde gerekli soruşturmayı yapacağız." ifadesini kullandı.