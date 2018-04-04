04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Böyle uyardı! İnsanlığın son savaşı..

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Böyle uyardı! İnsanlığın son savaşı..
Rusya ve İntiltere arasındaki ajan krizini değerlendiren Rus eski General Evgeny Buzhinskiy, "Soğuk savaştan daha kötü bir durum" ifadelerini kullandı.
Böyle uyardı! İnsanlığın son savaşı.. Böyle uyardı! İnsanlığın son savaşı.. Böyle uyardı! İnsanlığın son savaşı..

Ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesinden sonra Batı ülkeleri ve İngiltere'yle birlikte Putin arasındaki krizin savaşa yol açabileceğini söyleyen Rusya eski Generali Evgeny Buzhinskiy, "Rusya’yı köşeye sıkıştırıyorsunuz ve Rusya ‘tehlikeli’ bir şeydir." dedi.

"RUSYA'YA YAPILAN BASKI SAVAŞ ÇIKARTIR"

İngiltere - Rusya krizi hakkında BBC Radio 4'ün sorularını yanıtlayan Buzhinskiy, “Skripal meselesi savaşa yol açar mı” sorusuna, “Skripal’in zehirlenmesi değil ancak Rusya’ya yapılan baskı yol açabilir” şeklinde cevap verdi.

"SON SAVAŞ OLABİLİR"

Diplomatik krizin ‘Soğuk Savaş’tan daha kötü olduğunu’ dile getiren eski General, “Soğuk Savaş’tan daha kötü olan şey sıcak savaştır ve bu insanlık tarihindeki son savaş olabilir” dedi.

ABD ve Avrupa Birliği’ni Rusya'ya baskı uyguladığını belirten Buzhinskiy, "Bir sonraki adım ne olacak? Bu diplomasinin ihlalidir. Rusya’yı köşeye sıkıştırıyorsunuz. Ve Rusya ‘tehlikeli’ bir şeydir." şeklinde konuştu.

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