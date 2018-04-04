04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Afrin’in güvenliği milli polise emanet

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Afrin’in güvenliği milli polise emanet
TSK ve ÖSO’nun PYD/PKK’dan temizlediği Afrin’de asayiş uygulamalarını güçlendirmek Milli Ordu’ya bağlı polis güçleri görev başladı. ÖSO askerleri kent merkezinin güvenliğini polise devredip, arama-tarama çalışmalarını kırsal bölgelere kaydırdı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda 18 Mart’ta terör örgütü PYD/PKK işgalinden kurtarılan Afrin’de güvenlik ve asayiş uygulamaları Milli Ordu’ya bağlı askeri polise devredildi.  Suriye Geçici Hükümeti, geçen yıl aralık ayında ÖSO’ya bağlı yaklaşık 30 alt grubun ‘Milli Ordu’ adı altında birleştiğini açıklamıştı. Milli Ordu’ya bağlı askeri polis teşkilatı da ÖSO unsurları içinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde oluşturulan polis teşkilatına destek vermek amaçlı kurulmuştu.      

ÖSO unsurları kent merkezinin güvenliğini askeri polise devredip, arama tarama ve genel asayiş faaliyetleri kentin kırsalına yönelmeye başladı. Polisler, bu kapsamda, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kurdu. Afrin’de askeri polis komutanı Muhammed el Buşi,  “İlçe merkezinin terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından sivillerin mal ve can güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz” dedi. Buşi, “Bölgede operasyonlar sırasında kaçamayarak gizlenmiş teröristlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tespit ettiğimiz kişileri yakaladık. Afrinli sivillerin güvenliği için gece gündüz ayaktayız” diye konuştu.     

HALK EVLERİNE GERİ DÖNÜYOR  

Harekatın başlayınca güneye göç eden Afrinliler de ilçe merkezine dönmeye devam ediyorlar. Afrinliler, şehrin güneydoğusundaki Bered girişinden akın akın evlerine dönüyor. Uzun kuyruklar oluşturarak büyük bir sevinçle, hayvanlarıyla Afrin’e dönen halk, evlerine dönüş için her türlü imkanı ve güvenliği sağlayan Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ettiklerini söyledi. Afrin’de evine dönenlerden Ebu Ahmet, “Biz Akibe köyündeydik. Şimdi Afrin’e geri dönüyoruz. Özgür Suriye Ordusu’nun gençleri, yeme içme gibi her türlü hizmeti sağlıyor. Yarım saat sonra kontrol noktasından geçerek yola devam edeceğiz” dedi. Başka bir Afrinli vatandaş ise şöyle konuştu: “Çatışmaların başlamasıyla Afrin’den çıkarak Suriye rejiminin kontrolünde bulunan Nubl’e gitmiştik. Şimdi evlerimize dönüyoruz. ÖSO’nun gençleri çok iyi. Hepsi bize saygılı davranıyor.”

İDLİB’E YENİ GÖZLEM NOKTASI    

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK), İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, gözlem noktalarından 8’incisi olan 12 No’lu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi. 

AFRİN’E KÜRTÇE ‘DÖNÜN’ ÇAĞRISI

Afrin’e dönen bir diğer kişi de, Afrin’deki akrabalarının telefonla kendilerini aradığını, burada her şeyin yolunda gittiğini, evlerinin tahrip olmadığını söylediklerini ve bu yüzden Afrin’e geri dönmekte olduklarını söyledi. Kendisi de Arapça ve Kürtçe olarak, burada kendilerine her türlü hizmetin yapıldığını, Afrin dışında bulunanlara seslenerek onların da şehre geri dönmelerini istedi. 

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