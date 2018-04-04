04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Kirli oyun deşifre oldu! 3 isim mercek altında..

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Hollandalı hukukçu Amsterdam, FETÖ’nün ABD’deki yasa dışı işlerini ortaya koyan kitabında terör örgütünün eğitim kurumları üzerinden tezgâhladığı oyunları detaylı olarak anlatıyor.
Kirli oyun deşifre oldu! 3 isim mercek altında..
Kirli oyun deşifre oldu! 3 isim mercek altında.. Kirli oyun deşifre oldu! 3 isim mercek altında.. Kirli oyun deşifre oldu! 3 isim mercek altında..

Hukuk şirketi Amsterdam Partners’in kıdemli ortağı Robert Amsterdam’ın, FETÖ’nün ABD’deki yasadışı işlerini ortaya koyan 664 sayfalık “Aldatma İmparatorluğu: Gülen’in ABD’deki Okul Şebekesi” başlıklı kitabında örgütün eğitim kurumları üzerinden hangi oyunları tezgahladığı detaylı olarak anlatılırken, çok çarpıcı bilgilere de yer veriliyor. Kitapta ayrıca “Gülen’in arkadaşları mercek altında: Robert Casey, Matt Cartwrih ve Mike Brubaker” başlıklı bölümde, FETÖ’nün ABD’li bazı siyasilerle ilişkileri de anlatılıyor.

ABD KONGRE ÜYESİ

“Robert Csey şu anda Pensilvanya’dan ABD Senatörü olarak hizmet vermektedir ve eskiden Senato’nun dış ilişkiler komitesinde Yakın Doğu ve Güney Orta/Asya alt panelinde görev yapmaktaydı. Matt Cartwrih, Fetullah Gülen’in ikamet ettiği Golden Generation Worship&Retreat Center’i de kapsayan Pensilvanya’nın 17’inci bölgesinden ABD kongre üyesidir. İkisi de çok sayıda Gülenciden bağış almıştır. Sezai Şablak, Süleyman Eriş, Süleyman Erdem, Abdülkadir Veziroğlu, David Eygoren, Ömer Alıcı, Metin Bor ve Furkan Koşar. Belki de bu katkıların bir sonucu olarak, Cartwrih 19 Kasım 2014’te Temsilciler Meclisi’nde Gülen’i tanıdı.” “Robert Casey, Turkish Cultural Center ve Council of Turkic Amerikan Associations için bir yıllık dostluk yemeğinde konuştu.

Dostluk yemeğindeki bir röportaj sırasında Senatör Casey, senato kampanyasında Türk Amerikalılar’dan aldığı ‘büyük destek’ten bahsetti. Gülen kültür dernekleri, Pensilvanya’daki yerel politikaları eyalet senatörleri vasıtasıyla, özellikle sözleşmeli okul büyümesinin hedeflendiği bölgelerde etkilemeye çalışıyor.

Mike Brubaker, 2007-2015 arasında Pensilvanya 36’ıncı Bölge’den Pensilvanya eyalet senatörü olarak görev yaptı. Seçim bölgesi, Gülenciler tarafından genişlemek üzere hedeflenen Lancaster ilçesini kapsıyordu. 2011 yılında Sait Önal’ın organize ettiği ve 10 bin 900 dolarlık masrafın Boğaziçi Atlantik Kültür Merkezi ve İşbirliği Derneği tarafından ödendiği bir Türkiye gezisine katıldı.

"Gülen örgütü ağına takılmış kişiler” başlıklı bölümde ise Pennsylvania eyalatinde FETÖ’ye hizmet eden kişilerin Bekir Düz, Işık Durmuş, Levent Kaya, Emrullah Durmaz, Tansu Cidav, Sait Önal, Sezai Şablak, Melih Derkan olduğu öne sürülüyor. Bu kişilerin Pensilvanya eyaletindeki FETÖ okulları, kültür merkezleri ve firmalarda faaliyet gösterdiği belirtiliyor.”

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‘FETÖ TEDARİKÇİLERİ’

“Kitapta, ABD’de FETÖ’ye tedarikçilik yapan örgüt bağlantılı kişiler arasında Yusuf Düzgün olduğu belirtilirken, bu kişinin takma adının “Joseph Duggan” olduğu iddia ediliyor. Amsterdam imzalı kitapta, yabancı takma isim kullanan FETÖ elemanı için, “Harmony Public Schools’da eski bir bilgisayar öğretmeniydi. Daha sonra Brighten Technologies’i kurdu ve şimdi eski işvereni tarafından düzenli olarak verilen ve ‘E-Rate’ ile ‘Race to the Top’ gibi federal fonlarla ödenen sözleşmelerden milyonlar kazanıyor.

Açık söylemek gerekirse, Brighten Technologies, Harmony için yaptığı işlerin dışında çok az iş yapıyor ve neredeyse sadece Harmony E-Rate sözleşmelerine teklif veriyor. Harmony’nin kayırdığı politikacılara yaptığı düzenli bağışların gösterdiği üzere, Düzgün artık Harmony sözleşmelerinin bir olarak zengin bir kişidir. Düzgün bireysel olarak sadece 2012 yılında yaklaşık 80 bin dolar bağışta bulundu” ifadelerine yer veriyor.

‘BİR GÜLEN OKULUNUN BELİRTEÇLERİ’

Kitapta dikkat çeken bölümlerden birini de, “Bir Gülen Sözleşmeli Okulunun Belirteçleri” başlıklı bölüm oluşturuyor. FETÖ’ye ait okulları kolaylıkla tanımlamak için geliştirilen belirteçler şöyle sıralanıyor:

“Sözleşmeli okul, fen, matematik, teknoloji eğitimine odaklanmıştır. Sözleşmeli okul yönetim kurulu Türk asıllıların çoğunlukta olduğu bireylerden oluşur. Sözleşmeli okul yönetiminde, genellikle erkek olan, Tük çalışanlar hakimdir. Sözleşmeli okul H-1B vize programını, çok sayıda Türk öğretmen ve çalışanı desteklemek, istihdam etmek ve göç ettirmek için kullanmaktadır. Sözleşmeli okulun yönetim kurulu, liderliği ve tedarikçileri genellikle aynı Gülenci kültürel derneklerle ilişkilidir.”

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