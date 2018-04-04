04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Almanlar rahatsız oldu! Aklı sıra operasyon yapmaya kalktılar

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Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik atılımına bugün son halka Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinin atılmasıyla eklendi. Ancak bu durum anlaşılan o ki Almaları rahatsız etmiş.
Almanlar rahatsız oldu! Aklı sıra operasyon yapmaya kalktılar
Almanlar rahatsız oldu! Aklı sıra operasyon yapmaya kalktılar Almanlar rahatsız oldu! Aklı sıra operasyon yapmaya kalktılar Almanlar rahatsız oldu! Aklı sıra operasyon yapmaya kalktılar

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 şirket yerli otomobil üretmek için kolları sıvamıştı.

Dün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törenle Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin temeli atıldı.

BAĞIMSIZ EKONOMİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Türkiye, bu adımlarla dışa bağımlı olan ekonominin bağımsız olması için art arda ve güçlü adımlar atıyor. 

ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Ancak Almanya, Türkiye'nin bu hamlelerinden oldukça rahatsız. Türkiye'de yayın yapan Alman yayın organı Deutsche Welle hayata geçirilen projeleri olumsuz yönde etkilemek için algı operasyonu yapmaya kalktı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yakınlığı da Almanların gündeminde.

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"BU İKİ KİŞİ NEREDEYSE ARKADAŞ OLDU"

Erdoğan ile Putin'in bu kadar yakın olmasını şaşkınlıkla karşılayan program sunucusu, "Bu iki kişi neredeyse arkadaş oldu. Düzenli olarak telefonda görüşüyorlar, birlikte nükleer santraller kuruyorlar, birbirlerinden silah satın alıyorlar ve bugünden itibaren barış için devreye girmek istiyorlar. Rusya ve Türkiye, Putin ve Erdoğan… Bu ikili Suriye zirvesinde barış için devreye girmek istiyor." ifadelerini kullandı.

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