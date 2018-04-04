04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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ABD'li McGurk'tan 'çekilme' açıklaması

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ABD Başkanı Trump'ın, Baltık ülkelerinin liderleriyle beraber düzenlediği bir basın toplantısında 'Suriye'den artık çekilmek istediğini' söylese de ABD'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelede kilit öneme sahip olan yetkililer Trump'tan farklı düşünüyor.
ABD'li McGurk'tan 'çekilme' açıklaması
ABD'li McGurk'tan 'çekilme' açıklaması ABD'li McGurk'tan 'çekilme' açıklaması ABD'li McGurk'tan 'çekilme' açıklaması

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Merkez Komutanlığı'ndan General Joe Votel, ABD'nin DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirdi:

"Önümüzde uzanan işin zor kısmı buraları istikrara kavuşturmak, insanların evlerine geri dönmesini sağlamak, yeniden yapılanmanın uzun süreli sorunlarına bakmak ve diğer işleri halletmek. Tabii ki burada askeri bir görev olacaktır."
ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da cihatçılara karşı mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.

MCGURK: BU GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ

Votel ile beraber Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan McGurk, "IŞİD (DEAŞ) ile mücadele etmek için Suriye'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" dedi.

Trump'ın görevden aldığı eski dışişleri bakanı Rex Tillerson, Ocak ayında DEAŞ ve El Kaide'nin geri gelmemesi ve İran'ın bölgedeki gücünü artırmaması için ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

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ABD'li McGurk'tan 'çekilme' açıklamasıABD'li McGurk'tan 'çekilme' açıklamasıABD Başkanı Trump'ın, Baltık ülkelerinin liderleriyle beraber düzenlediği bir basın toplantısında 'Suriye'den artık çekilmek istediğini' söylese de ABD'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelede kilit öneme sahip olan yetkililer Trump'tan farklı düşünüyor.
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