93.Tugay bölgesine bayrak astılar! PKK’nın yanına yerleştiler

Fransa'nın 60 kişilik ilk askeri kafilesi Ayn İsa bölgesine yerleşti.

Terör örgütü PKK’ya ait karargah ve araçlara Fransız bayrakları çekildi. Ayn İsa bölgesinde Esed rejiminden kalan 93. Tugay bölgesine yerleşen Fransız askerleri, gün içerisinde teröristlerle birkaç kez devriyeye çıktı.

ABD'den teröre destek ihalesini devralan Fransa, ilk askeri kafilesini Ayn İsa bölgesine yerleştirdi. Münbiç'ten Tel Abyad'a yaklaşık 60 Fransız asker geldi. Terör örgütü PKK'ya aid karargah ve araçlara da Fransız bayrakları çekildi. Ayn İsa bölgesinde Esed rejiminden kalan 93. tugay bölgesine yerleşen Fransız askerleri, gün içerisinde terör örgütü mensupları ile birkaç bölgeye devriye gezisi gerçekleştirdi.

SINIR KÖYÜNDE TAHRİK

TSK-ÖSO ittifakı ile PKK arasında ara bölge niteliği taşıyan Şuyuh Köyü'ne Fransızların gelmesiyle birlikte ilk PKK tacizi gerçekleşti. Gün içerisinde bazı sivil geçişlere müdahale eden terör örgütü mensupları, işgal altında tuttukları sivilleri canlı kalkan olarak kullanma tehdidinde bulundu. Erbil güzergahından Münbiç, Ayn İsa hattına sevk edilen Fransız askerleri arasında sömürge ülkelerinden getirilen paralı savaşçıların da bulunduğu görüldü.

FRANSIZ DEAŞ'LILARI ÖLDÜRÜN

PKK destekçiliğini açıksa deklare eden Fransa, geçtiğimiz günlerde PKK üst yönetimine verdiği talimatta "Fransa'dan gelen DEAŞ'lıları öldürün. Geri dönmelerine izin vermeyin" dediği ortaya çıktı. NATO ülkelerinin tamamından DEAŞ'a gönderilen teröristlere yönelik, PKK kurmaylarına da aynı talimatın verildiği belirlendi.