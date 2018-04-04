04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Rezalet! YPG’li teröristlere söz verdiler

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İngiltere'den İşçi Partili bir grup vekil, Kamışlı'ya gelerek terör örgütü YPG temsilcileriyle görüştü. Vekiller, YPG'li teröristlere 'dayanışma sözü' verdi.
Rezalet! YPG’li teröristlere söz verdiler
Rezalet! YPG’li teröristlere söz verdiler Rezalet! YPG’li teröristlere söz verdiler Rezalet! YPG’li teröristlere söz verdiler

Fransa'da terör örgütü YPG temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Macron tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlanmasına Ankara'dan sert tepkiler gelirken, skandal bir haber de İngiltere'den geldi.

İşçi Partili İngiliz yetkililer, Suriye'de YPG kontrolündeki Kamışlı'ya giderek terör örgütü temsilcileriyle bir araya geldi, 'dayanışma sözü' verdi.

"SİZİ DESTEKLEYEBİLİRİZ"

İngiliz parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda görev yapan İşçi Partili vekil Maurice Glasman, Kamışlı'da yaptığı konuşmada, "Sizinle uzun süreli bir ilişki için buradayız. Özgürlüğünüzü yok etmeye çalışan tüm insanlara karşı sizi destekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

Glasman, Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri gezerek YPG'li ve YPJ'li teröristlerle buluşacağını söyledi.

Bir başka İşçi Partili vekil Lloyd Russell-Moyle ise İngiltere'ye döndükleri zaman parlamento ve İngiliz halkıyla paylaşımda bulunacaklarını söyledi ve Türkiye'ye silah satışının daha dikkatli incelenmesini umduğunu belirtti. İngiliz vekil, "Sizinle yan yana olduğumuzu söylemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İLK ÜST DÜZEY ZİYARET

Terör örgütü YPG'nin sözde üst düzey yöneticilerinden Abed El-Kerim Ömer ise daha önce de açıklanmayan benzer görüşmelerin yapıldığını ancak bunun 'resmi' yollarla yapılan ilk üst düzey ziyaret olduğunu söyledi.

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