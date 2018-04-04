04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 114.607 0.01
  • Altın: 172,383 0.86
  • Dolar: 4,0136 0.68
  • Euro: 4,9202 0.62

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

»
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
Meteoroloji'den son hava durumu verileri geldi.
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Günlük hava durumu tahmin raporuna göre batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Kuvvetli rüzgar beklenmezken yurt genelinde de yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 19 derece, İzmir'de 24, Ankara'da ise 16 derece olacak. İşte detaylar..


Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıykesimlerinde sis ve pus hadisesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR YOK

Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kuzey kıyılarda doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BILECİK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pes dedirten olay! 'Afrin’den geldik' deyip..Pes dedirten olay! 'Afrin’den geldik' deyip..Amasya’da kendilerini Afrin’de görev yapan askerler olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmaya çalışan 2’si ordudan atılan eski asker olmak üzere 3 kişi ihbar üzerine polis tarafından yakalandı.
Kocası kahve yaptı bir yudum içti sonrası çok korkunç!Kocası kahve yaptı bir yudum içti sonrası çok korkunç!İstanbul'da karısını, sabah ikram ettiği asitli kahveyle zehirleyip öldürmeye çalışan koca için müebbet hapis istendi.
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladıBugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladıMeteoroloji'den son hava durumu verileri geldi.
Hafıza kartından çıktı! Emniyette 6 bin kriptoHafıza kartından çıktı! Emniyette 6 bin kriptoMİT'in ele geçirdiği SD kartta FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.
Türkiye bu vahşeti hiç unutmadı! Mahkemenin kararını duyunca kaçtıTürkiye bu vahşeti hiç unutmadı! Mahkemenin kararını duyunca kaçtı17 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat’ı 1999 yılında satanist ayin yaparken öldüren Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer, Şehriban’ın ailesinin açtığı tazminat davasında 752 bin TL ödemeye mahkûm olmuştu.
Almanlar rahatsız oldu! Aklı sıra operasyon yapmaya kalktılarAlmanlar rahatsız oldu! Aklı sıra operasyon yapmaya kalktılarTürkiye'nin son yıllardaki ekonomik atılımına bugün son halka Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinin atılmasıyla eklendi. Ancak bu durum anlaşılan o ki Almaları rahatsız etmiş.
  • Kimse utancından şikayet edemiyor!04 Nisan 2018 Çarşamba 07:40
  • Putin: Erdoğan'la ajan krizini de konuştuk04 Nisan 2018 Çarşamba 05:20
  • Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı04 Nisan 2018 Çarşamba 05:19
  • Çiftlik Bank firarisi yakalandı04 Nisan 2018 Çarşamba 05:17
  • ABD'den 'İncirlik' mesajı: Çekilmiyoruz!04 Nisan 2018 Çarşamba 05:13
  • Fransa'dan kriz çıkaracak Menbiç hamlesi!04 Nisan 2018 Çarşamba 00:01
  • Kırmızı bültenle aranan isim yakalandı03 Nisan 2018 Salı 20:30
  • Diyarbakır'da hain saldırı:1 şehit03 Nisan 2018 Salı 19:40
  • Putin'den Ankara'da sıcağı sıcağına S-400 mesajı03 Nisan 2018 Salı 19:37
  • 60 yıllık hayal CHP'yi rahatsız etti!03 Nisan 2018 Salı 17:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri