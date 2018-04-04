Yunanistan'dan komik açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya giremeyeceğini söyleyerek ilginç ve bir o kadar da sıra dışı açıklamalarda bulundu.

Devlet televizyonu ERT'ye konuk olan Katrougalos, 'Ankara'nın sözlü bağırışları zayıflığının göstergesidir' diyerek, "Türkiye diplomatik bir izolasyon yaşıyor. Bu da Yunanistan diplomasisinin zaferi." şeklinde saçma sapan ifadelerde bulundu.

"HER TÜRLÜ DURUMA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya girmek istemeyeceğini belirten bakan yardımcısı, "Çünkü Ankara bu savaşı kazanamayacağını biliyor. Her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız ve ülkemizin caydırıcı savunma gücüne güven duymalıyız." diye konuştu.

Yunan bakan yardımcısı, Türkiye'nin gerilimi tırmandırma politikasının Atina'nın uluslararası alanda elini güçlendirdiğini belirterek buna Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi uyaran kararını örnek gösterdi.

Aynı programda konuşan ve Yunanistan'daki anketlerde birinci çıkan Yeni Demokrasi Partisi lideri George Koumoutsakos ise iki ülke arasında birikmiş bir gerilimin olduğunu ve bunun sıcak bir tartışmaya dönüşmesinin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

"ÇATIŞMAYA YOL AÇABİLİR"

George Koumoutsakos, önümüzdeki aylarda iki taraf arasında olası bir sıcak çatışmanın gözardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Küçük bir insan hatası bile böyle bir çatışmaya yol açabilir. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesi böyle bir şeyi istediğini de düşünürsek..."yorumunu yaptı.