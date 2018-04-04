04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler!

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Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler!
Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin, Türkiye ziyareti esnasında Rus haber ajansı IFAX'a açıklamalarda bulundu.
Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler! Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler! Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğradığını, ancak söz konusu örgütün yıkıcı potansiyelini sürdürdüğünü ve dünyanın başka bölgelerine saldırabileceğini aktardı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Putin, Türkiye ve Rusya'nın terörle mücadele işbirliğine ilişkin Putin, Rusya'nın Suriye meselesinin çözümüyle ilgilenen ülkelerle işbirliği yaptığını belirterek, "Öncelikle hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamak ve oradaki terör yuvalarını ortadan kaldırmaktır. Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz ve ileride de işbirliği yapacağız." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin geleceği konusunda tüm ilgili tarafların uyum içinde çalışması ile nihai sonuca ulaşılabileceğini ve Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini vurguladı.

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