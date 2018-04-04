04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Pes dedirten olay! 'Afrin’den geldik' deyip..

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Amasya’da kendilerini Afrin’de görev yapan askerler olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmaya çalışan 2’si ordudan atılan eski asker olmak üzere 3 kişi ihbar üzerine polis tarafından yakalandı.
Pes dedirten olay! 'Afrin’den geldik' deyip..
Pes dedirten olay! 'Afrin’den geldik' deyip.. Pes dedirten olay! 'Afrin’den geldik' deyip.. Pes dedirten olay! 'Afrin’den geldik' deyip..

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce 'Afrin’den geldik' diyerek askeri kimliklerini gösterdikleri bir otel ve restoranda konaklayan, telefoncudan taksitle ödeyeceklerini belirttikleri 8 bin liralık 2 cep telefonu alan ve daha sonra komutanları için kurban keseceklerini söyledikleri bir köylüyü dolandırmaya çalışan 3 kişi, ihbar üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK NEDENİ İLE TSK İLİŞİĞİNİ KESMİŞ

Üzerindeki kimliklerin askeri kimlik olduğu belirlenen şahıslardan T.Y.’nin uzman onbaşı, İ.G.'nin de uzman çavuş olarak TSK’da önceden görev yaptığı ve çeşitli dolandırıcılık suçlarına karışmalarından dolayı orduyla ilişiklerinin kesildiği tespit edildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde T.Y. ile İ.G.’nin yanlarındaki S.K.'nın da kendisi asker olarak tanıttığı anlaşıldı.

"AFRİN'DEN GELDİK DEYİP KİMLİK GÖSTERDİ"

Kendisinden kurban kestirmek için küçükbaş hayvan almaya çalışan şahıslardan; parasını istemesi üzerine tartaklanması sonrası şüphelenip cep telefonu satan iş yeri sahibiyle birlikte durumu polise bildirdiklerini anlatan Şıhoğlu köyünden Hamdullah Demir, "Bana 'Biz Afrin’den geldik. Ben askerim, gaziyim. Malulen emekli ettiler' dedi. Çıkarttı, kimliği gösterdi ama bunların gözüm tutmadı" diye konuştu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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