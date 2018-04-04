04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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İstanbul'da kimyasal alarm!

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İstanbul'da kimyasal alarm!
İstanbul Büyükçekmece’de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle 9 koyun ve 10'dan fazla tavuk telef oldu.
İstanbul'da kimyasal alarm! İstanbul'da kimyasal alarm! İstanbul'da kimyasal alarm!

AFAD ekiplerinin sıvıdan numune alarak yaptığı incelemelere göre suda hidrojen siyanür maddesi tespit edilirken, alana yakın bir ev geçici olarak boşaltıldı.

Olay, Büyükçekmece’nin Kumburgaz semtinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM otoyolunun hemen yanında evlere çok yakın bir mesafede bulunan araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Boş araziye yayılan sıvı madde, bölgede otlayan hayvanların telef olmasına neden oldu.

Sıvı maddeden içen 9 koyun ve 10'un üzerinde tavuk zehirlenerek öldü. Hayvanlarının öldüğünü gören Halim Binici, önce elektrik kaçağı olduğunu düşündü ancak bölgedeki tavukların da telef olduğunu görünce durumu Büyükçekmece Belediyesine bildirdi. Bölgeye AFAD ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu. Kimyasal sıvıdan numune alan ekipler, bulguları incelemek üzere laboratuvara götürdü. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanlar da geçici olarak tahliye edildi.

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'BİZ ELEKTRİKTEN ŞÜPHELENDİK'

Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Halim Binici, “Koyunlar otladı, doyunca götüreyim dedim. Koyunlar su birikintisini gördü. İçen düşmeye başladı. Koştum ben elektrik çarptı zannettim. Biz elektrikten şüphelendik, haber vermedik. Aynı yerden daha sonra tavuklar da su içince onlar da hemen öldü. Bunun üzerine arkadaşım aradı belediye ekiplerini. 9 koyunum telef oldu” diye konuştu. Mahalle sakini Rıza Irmak ise, “Sabah 09.30'da evden çıktım, 12.30 civarında arkadaşlar aradı, 'Sizin burada hayvanlarımız telef oldu' dedi. Elektrik kaçağından şüphelendik. Ama BEDAŞ’dan ekipler geldi, ölçüm yaptıklarında kaçak çıkmadı. Bu suyun ağır bir kokusu vardı. Sonrada tavukları gördüm, su içince hemen tavuklar kasılıp kalınca hemen belediye ekiplerini aradık” ifadelerini kullandı.


AFAD KONTROL ALTINA ALDI

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Çağlayan Gürsel, “Bize saat beş buçukta haber geldi. Hemen Büyükşehire bilgi verdik, İl Çevre Müdürlüğüne bilgi verdik. AFAD geldi şuan kontrol altına aldık durumu. AFAD’ın yaptığı ölçümlerde suda siyanür hidrojen siyanür bulundu. Ama il çevre ekiplerini bekliyoruz. Onlar daha detaylı incelemede bulunacaklardır” dedi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, Büyükçekmece Gölü havzasında daha önce de benzer olayların yaşandığını belirterek, kendini bilmez bazı insanların bölgeye kimyasal madde dökerek çevre katliamına neden olduklarını söyledi.

Yaşanan bu olayların önlenebilmesi için sadece Büyükçekmece Belediyesinin aldığı önlemlerin yeterli olmayacağını savunan Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortak olarak önlem alması gerektiğini dile getirdi. Telef olan hayvanlar ise yapılan incelemenin ardından kireçlenerek kepçe ile kazılan derin çukura gömüldü.

 

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