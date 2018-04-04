04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 113.726 -0.76
  • Altın: 173,202 1.34
  • Dolar: 4,0129 0.66
  • Euro: 4,9315 0.85

Ruhani adeta savaş açtı! Talimatı verdi

»
Ruhani adeta savaş açtı! Talimatı verdi
İran Sanal Alem Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ebulhasan Firuzabadi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Telegram başta olmak üzere ülkede kullanılan yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önüne geçilmesi talimatı verdiğini söyledi.
Ruhani adeta savaş açtı! Talimatı verdi Ruhani adeta savaş açtı! Talimatı verdi Ruhani adeta savaş açtı! Talimatı verdi

 

İran devlet televizyonuna konuşan Firuzabadi, Ruhani'nin Telegram'ı yasaklamak yerine yerli uygulamaların geliştirilmesi suretiyle tekelinin kırılmasını istediğini belirtti.

Ruhani'nin yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önlenmesi talimatı verdiğini aktaran Firuzabadi, Telegram'a ağır suçlamalar yöneltti.

TELEGRAM 'SAADET ZİNCİRİ'NE DÖNÜŞÜYOR İDDİASI

Telegram'ın sanal kripto para birimleriyle işlem yaptığını belirterek, piramit sistemine (saadet zinciri) dayanan bir şirkete dönüşmekte olduğunu öne süren Firuzabadi, "Telegram, hiçbir zaman İran'da temsilcilik açma girişiminde bulunmadı. Telegram özel sektörle çalışmayı istemedi. Telegram, ülkedeki özel sektörün düşmanıdır, izlediği yol İran'ın milli parasını zayıflatmaktadır." dedi.

Firuzabadi, "Soroush" adlı yerli bir uygulama geliştirildiğini hatırlatarak, "Telegram'ın ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle kesinlikle yerli bir mesajlaşma uygulamasına sahip olmaya karar verdik." diye konuştu.

Öte yandan konuyla ilgili ilk kez konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yerli yazılımlar ve mesajlaşma uygulamalarının geliştirilmesindeki amacımız filtrelemek ya da yasaklamak değil, tekelleşmenin önüne geçmektir." dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, cumartesi günü yaptığı bir konuşmada ülkedeki en popüler mobil mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yerine "milli güvenlik" gerekçesiyle "Soroush" adlı yerli bir uygulamanın kullanılacağını açıklamıştı.

Telegram'ın 80 milyon nüfusa sahip İran'da yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan ve kurucusu Rus Pavel Durov olan Telegram, TON (Telegram Open Network) adını verdiği bir platform ile yeni nesil kripto para birimi oluşturmuştu. TON adı verilen bu sisteme dahil olmak isteyen yatırımcılar, "Gram" olarak adlandırılan kripto paradan satın alabiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD Afganistan'da hafız çocukları katlettiABD Afganistan'da hafız çocukları katlettiABD destekli Afgan ordusunun Afganistan'da dün düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırıda bir medrese hafız çocukların mezuniyet töreni sırasında hedef alındı. Katliamda ölen 100'den fazla kişinin tamamı sivillerden oluşuyor.
Youtube saldırısında ilginç detay!Youtube saldırısında ilginç detay!Ünlü video paylaşım sitesi YouTube'a silanlı saldırıda bulunan kişinin 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Aghdam, sitedeki videoları filtrelendiği için saldırıyı düzenlemiş.
Rus İHA'sı testi geçemedi!Rus İHA'sı testi geçemedi!Rusya Postası'nın posta ve kargo hizmeti için ürettiği insansız hava aracı ilk denemede başarısız oldu.
Lavrov'dan ABD açıklaması!Lavrov'dan ABD açıklaması!Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına dair sözüne şimdilik bağlı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Almanya, Puigdemont'u iade edecekAlmanya, Puigdemont'u iade edecekAlmanya, yakalama kararıyla elinde tuttuğu Katalonya ayrılıkçı lideri Carles Puigdemont'u İspanya'ya iade etme kararı aldı.
Ruhani adeta savaş açtı! Talimatı verdiRuhani adeta savaş açtı! Talimatı verdiİran Sanal Alem Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ebulhasan Firuzabadi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Telegram başta olmak üzere ülkede kullanılan yabancı mesajlaşma uygulamalarının tekelleşmesinin önüne geçilmesi talimatı verdiğini söyledi.
  • İngiltere rezil oldu! Büyük krizde yeni gelişme04 Nisan 2018 Çarşamba 10:59
  • Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler!04 Nisan 2018 Çarşamba 10:25
  • Yunanistan'dan komik açıklama04 Nisan 2018 Çarşamba 10:22
  • Rezalet! YPG’li teröristlere söz verdiler04 Nisan 2018 Çarşamba 09:40
  • ABD medyası açık açık itiraf etti: Suriye’den çekilirsek petrol ne olacak?04 Nisan 2018 Çarşamba 09:22
  • 93.Tugay bölgesine bayrak astılar! PKK’nın yanına yerleştiler04 Nisan 2018 Çarşamba 09:20
  • İsrail medyasının hedefinde Türkiye var04 Nisan 2018 Çarşamba 08:40
  • ABD'li McGurk'tan 'çekilme' açıklaması04 Nisan 2018 Çarşamba 08:20
  • Afrin’in güvenliği milli polise emanet04 Nisan 2018 Çarşamba 07:30
  • Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış04 Nisan 2018 Çarşamba 07:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri