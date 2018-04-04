Almanya, Puigdemont'u iade edecek

Almanya'da savcılık Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesini talep etti. Katalonya'nın ayrılıkçı lideri Puigdemont'un iade edilmesine karar verildi.
SINIRDA YAKALANMIŞTI
İspanya'nın, hakkında tutuklama kararı oluşturduğu Katalonya'nın ayrılıkçılık yanlısı lideri Carles Puigdemont Almanya'da tutuklanmıştı. Yakalanma kararının ardından tutuklanan Puigdemont için ispanya yönetimi iade talebinde bulunmuştu. Mahkemeye çıkartılan Puigdemont'un iadesi geçtiğimiz hafta konuşulmuştu.