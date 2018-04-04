Rus İHA'sı testi geçemedi!

Rusya Postası, posta ve kargo teslim hizmetinde kullanmak üzere geliştirdiği insansız hava aracını Rus vatandaşların beğenisine sundu.
Moskova'ya yaklaşık 4,500 kilometre mesafede bulunan Ulan-Ude yerleşim biriminde tanıtımı yapılan prototip uçangözün özellikle Sibirya'da kullanılması hedefleniyordu.
PARÇALARA AYRILDI
Ancak bir isim konulmayan Rus yapımı insansız hava aracının ilk deneme uçuşu beklenenden kısa sürdü.
Prototip uçangöz kalkıştan sadece birkaç saniye sonra tanıtımın yapıldığı meydanın yanında bulunan binaya çarparak parçalara ayrıldı.