FETÖ şimdi yandı! Rusya da devreye giriyor

Rusya Büyükelçisi Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine karışmış olmaları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin gelişmelere, Rusya'yı da dahil etti.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için yeni bir süreç başlıyor. Türkiye'nin ABD'den iadesi için çaba harcadığı elebaşı için artık Rusya da devreye girecek. Sunulan klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşını iade etmeye yanaşmayan ABD'nin devreye Rusya'nın da girecek olması sonrasında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu...

SÜRECE RUSYA DA DAHİL OLACAK

Rusya Büyükelçisi Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine karışmış olmaları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin gelişmelere Rusya'yı da dahil etti. FETÖ elebaşının iadesi konusunun takipçisi artık sadece Türkiye olmayacak.

ABD YARGISI NE YAPACAK?

Mahkemeden yakın bir zamanda çıkması beklenen Karlov kararı sonrası FETÖ elebaşının iadesi sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek. "Darbeye teşebbüs ve bir büyükelçiyi öldürmek" iadeyi gerektiren önemli bir suç. ABD yargısının bu durumda nasıl bir karar vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

ABD'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Rus TASS ajansı kaynaklı bir habere göre; ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, FETÖ'nün iadesine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Oxman Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan FetullahçıTerör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini söylemişti.

FETÖ ELEBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Gülen'in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından yokluğunda dün tutuklama kararı çıkarmıştı.