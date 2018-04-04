04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Yıldırım istifa ederse yeni Başbakan kim olacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul ve Ankara’yı kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” sözlerinin ardından İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım’ın adaylığı, AK Parti’de bir numaralı gündem haline geldi.
Yıldırım istifa ederse yeni Başbakan kim olacak?
Yıldırım istifa ederse yeni Başbakan kim olacak? Yıldırım istifa ederse yeni Başbakan kim olacak? Yıldırım istifa ederse yeni Başbakan kim olacak?

AK Parti 2019 seçimleri için yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Yerel seçimler için özellikle Ankara ve İstanbul'dan kimin aday gösterielceği merak konusu oldu. İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım'ın ismi ön planda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İstanbul ve Ankara'yı kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz” sözlerinden sonra gözler yeniden Binali Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın kampanyayı yürütmek için Başbakanlık görevini bırakması gündeme gelecek.

Ancak bu adaylık, 2019 seçimiyle Başbakanlığın sona erecek olması nedeniyle “Son Başbakan kim olacak” tartışmasını da beraberinde getirdi. Yıldırım'ın adaylığa sıcak bakması halinde parti içinde bazı isimlerin Başbakan olma ihtimali AK Parti kulislerinde konuşuluyor.

YILDIRIM'IN ADI ÖN PLANDA

Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, ilk olarak Erdoğan'ın referandum sonrası AK Parti Genel Başkanı olmasının ardından seslendirildi. Referandumda hayır oylarının Ankara ile birlikte İstanbul'da da evet oylarını geride bırakması, Yıldırım'ın isminin öne çıkmasında etkili oldu.

CHP'DEN BİLE OY ALABİLİR

Yıldırım'ın, 2019 ya da daha önce yapılacak seçimlerle başbakanlık kaldırılacağı “Son Başbakan” olarak süreci tamamlamak istediğinin altı çiziliyor. Bu nedenle adaylığıyla ilgili kulisler, kendisi tarafından değil partinin geleceğinde etkili olma planları yapan çevreler tarafından dillendiriliyor.Yıldırım için; İstanbul'u kazanacak tek aday odur. İstanbul için sadece MHP ile ittifakımız yeterli olmaz. Referandumda bunu gördük. Bu nedenle Yıldırım, siyaseti değil hizmeti öne çıkaran tavrıyla her kesimden CHP'den bile oy alabilir” yorumları yapılıyor.

YENİ BİR BAŞBAKAN ATANABİLİR

Yıldırım'ın, aday olması durumunda yasal olarak başbakanlıktan ayrılma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak adaylık kararı kesinleşirse İstanbul'da kampanyayı yürütmek için istifa etmesi gerektiği konusunda görüşbirliği bulunuyor. Bu durumda seçimde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişe kadar olacak sürede yeni bir başbakan atanacak.

KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

Yıldırım'ın gitmesi durumunda yerine gelecek ismin Erdoğan, Gül, Davutoğlu ve Yıldırım'ın ardından AK Parti'nin 4. Başbakanı ünvanı kazanacak olmasının da AK Parti içindeki önemine vurgu yapılıyor. Parti içinde böylesi bir durumda başbakanlık için Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak gibi isimler ön plana çıkıyor.

YILDIRIM İSTİFA ETMEYEBİLİR

İstanbul'un kritikliği nedeniyle belli bir süre sonra bu konudaki son kararı Erdoğan verecek. Tercih yapma şansı olması durumunda Yıldırım'ın başbakan olarak kalmayı sürdürmek isteyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldırım'ın bu süreci başbakan olarak tamamladıktan sonra cumhurbaşkanı yardımcılığını düşünebileceği de ifade ediliyor.

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