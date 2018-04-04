04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Bakan Albayrak çok önemli bilgiyi paylaştı

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Enerji Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Projesi hakkında çok önemli bir bilgi paylaştı.
Bakan Albayrak çok önemli bilgiyi paylaştı
Bakan Albayrak çok önemli bilgiyi paylaştı Bakan Albayrak çok önemli bilgiyi paylaştı Bakan Albayrak çok önemli bilgiyi paylaştı

 

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelinin atıldığını kaydederek, “Birçok alanda kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini de düşününce Türkiye için önemli bir miladı yaşadığımız açıktır” dedi. Albayrak, santral ile mevsime bağlı kalmadan, 7/24 kesintisiz elektrik üretileceğini vurgulayarak, “Üstelik bunu sıfır emisyonla yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz” dedi.

248 ÖĞRENCİ RUSYA’YA GİTTİ

Akkuyu’nun uluslararası izin ve standartlara uygun olduğuna dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Nükleer Danışma Güvenlik Grubu ve Avrupa İşletmeci Kuruluş şartlarında belirtilen tüm güvenlik standartlarına en uygun, ileri teknoloji ile inşa edilecek ve en son teknolojide bir santral olacak.” İnşaat ve işletme aşamasında ihtiyaç duyulan ekipmanın önemli bölümünün Türk şirketlerinden tedarik edileceğini belirten Albayrak, bu sayede yerli sanayiye milyarlarca dolarlık iş yaratılacağına dikkat çekti. Teknolojinin Türkiye’ye tam anlamıyla kazandırılması için şu ana kadar Rusya’ya gönderdikleri 248 öğrenciden 35’inin eğitimlerini bitirip döndüğünü kaydeden Albayrak, “Öğrencilerimiz bilgi ve tecrübeleriyle nükleer teknolojinin yerlileşmesi noktasında önemli rol oynayacak. İnanıyoruz ki ülkemiz dünyayla rekabet edecek kapasiteye ulaşacak”dedi. 

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