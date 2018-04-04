04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Erdoğan'ın benzetmesi ne anlama geliyor?

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Erdoğan'ın benzetmesi ne anlama geliyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte, gerçekleştirdikleri baş başa görüşmede kullandığı cümle Türk - Rus ilişkilerinin özetiydi.
Erdoğan'ın benzetmesi ne anlama geliyor? Erdoğan'ın benzetmesi ne anlama geliyor? Erdoğan'ın benzetmesi ne anlama geliyor?

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte, gerçekleştirdikleri baş başa görüşme ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın burada söylediği bir cümle Türk - Rus ilişkilerinin gelişimi ve geldiği nokta açısından çok önemliydi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine de şahit olduk. Ama hamdolsun ilişkilerimiz bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi.” 

TOPLANTIDAKİ ANA BAŞLIKLAR

Putin’in yeniden devlet başkanı seçilmesinden sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye yaparak Türkiye'ye verdiği önemi dünya kamuoyuna gösterdi.

İKİLİ TİCARET HACMİ 22 MİLYAR DOLAR

İkili ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 22 milyar doları aştığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin 100 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

AKKUYU SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk aşamasının ardından Türkiye’nin yıllık enerjisinin yüzde 10’nu bu santralden sağlanacak.

2019’da Türkiye ve Rusya’da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinliklerinin büyük önem arz ediyor.

VİZESİZ SEYAHAT MÜJDESİ

2017 yılında Türkiye’de misafir edilen Rus vatandaşlarının sayısının 4,7 milyona ulaşarak, Türkiye’yi ziyaret eden turistler arasında Ruslar ilk sıraya yerleşti ve bu sayının önümüzdeki yıl 6 milyona çıkması bekleniyor.  Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce yeniden başlayacağı da ikili zirvede öne çıkan konular arasına girdi.

SURİYE’NİN GELECEĞİ

Suriye’de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bulunduğumuz nokta itibariyle Suriye’de Rus dostlarımız ile birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye’nin geleceğinin DEAŞ ve YPG-PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ortak çıkarlarımıza odaklanarak iş birliğimizi devam ettireceğiz” açıklamasını yaptı.

SU VERİLMİŞ DEMİR GİBİ ÇELİKLEŞTİK

Türk-Rus ilişkilerinin, son 15 yılda iyi komşuluk, ortak menfaatler ve karşılıklı saygı temelinde büyük gelişme gösterdiğinin ve bu iş birliğinden iki ülke vatandaşlarının yanı sıra tüm bölgenin istifade ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şüphesiz aynı dönemde bazı sınamalarla da karşı karşıya kaldık. Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine de şahit olduk. Ama hamdolsun ilişkilerimiz bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi. Bugünkü Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı vesilesiyle imzalanan 4 anlaşmanın, ilişkilerimizi daha perçinlediğine inanıyorum” dedi.

ERDOĞAN'IN BU SÖZÜ NEDEN ÖNEMLİ

Uluslararası ilişkilerde 'Devletlerin dostu olmaz çıkarı olur' tezi Türk - Rus ilişkilerinde başka bir boyuta geçmiş durumda. Erdoğan ve Putin gerek bölgesel konularda gerekse ekonomik boyutta kurdukları karşılıklı güven ortamıyla bu ilişkiyi dostluğa çevirdiler ve bölgede Amerika'nın ve terör örgütlerinin oyunlarını boşa çıkardılar.

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