04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, terörle mücadelesini etkin şekilde sürdürdükçe Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığı daha da beter azmaktadır." ifadelerini kullandı.
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

 

Ünal, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar, kendisinin Türk siyasetinin konusu olmaktan çıktığını, psikiyatrinin alanına girdiğini söylemekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, demokrasisini ve özgürlüklerini korumak için terörle mücadelesini etkin şekilde sürdürdükçe Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığı daha da beter azmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın hem diplomatik hem de askeri alanda yüksek başarıyla gerçekleştiğini, ülkenin 2017'de yüzde 7,4 oranında büyüyerek G20 ülkeleri arasında birinci olduğunu hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

"2018 Martında yıllık bazda 160 milyar dolarlık ihracatla kendi rekorumuzu kırmışken, son bir yılda 1,5 milyonluk istihdam sağlanmışken, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik yerli ve milli projeler devreye girmiş ve 30 yıllık hayal olan nükleer santralin bugün temeli atılıyorken, Kılıçdaroğlu'nun hastalığına bağlı hezeyanları artmıştır. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük hakaretleri, yalan ve iftiralarıyla kendisini bir kez daha kirletmiştir." 

8 SEÇİM KAYBETMESİNE RAĞMEN

Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Biz Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını deşifre etmekten usandık. Kılıçdaroğlu, içinde bulunduğu durumun bir sonucu olarak siyasetsizlik, pespayelik ve çaresizlik üretmektedir. Siyaseti kendi dar ve hastalıklı penceresinden okuduğu için ekonomiden sosyal hayata, terörle mücadeleden siyasete kadar her alanda gerçekleri çarpıtmaktadır. 8 seçim kaybettiği halde oturduğu koltuktan kalkmasını bilmeyen, parti içerisindeki tartışmaları bastırmak için AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza hakaret, küfür ve iftirayı kendine şiar edinen bu genel başkan bozuntusunu aziz milletimizin yüksek ferasetine ve maşeri vicdanına havale ediyoruz."

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