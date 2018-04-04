04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 25°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 113.396 -1.05
  • Altın: 173,843 1.72
  • Dolar: 4,0244 0.95
  • Euro: 4,9430 1.08

Hakkari'de nefes kesen operasyon!

»
Hakkari Merkez Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Operasyonu İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu yönetti.
Hakkari'de nefes kesen operasyon!
Hakkari'de nefes kesen operasyon! Hakkari'de nefes kesen operasyon! Hakkari'de nefes kesen operasyon!

 

Hakkari Merkez Oğul köyü kırsal alanında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1,5 metre karın bulunduğu dağlık kesime askerler helikopterle indirildi. Bölge tamamen abluka altına alındıktan sonra 6 ayrı koldan operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birliklerince Hakkari Merkez Oğul köyü kırsal alanında PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirilirken önemli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca yine terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz’ın bizzat yönettiği operasyona İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da güvenlik güçleriyle birlikte eşlik etti. Operasyonda güvenlik güçleri kırsal alanı didik didik aradı. Komutanlar ise telsizle operasyon hakkında bilgi aktardı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan operasyonun hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Karlı dağlara çıkan güvenlik güçleri buralarda gözlem noktası kurdu. Oğul köyü sakinleri ile yakından ilgilenen Korkmaz ve Dilberoğlu, çocukları kucaklarına alarak yakından ilgilendi. Hakkari’nin Ceylanlı köyünde ise menfeze tuzaklanan EYP’nin imha edilmesinin ardından oluşan çukur güvenlik güçleri tarafından görüntülendi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti...Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyareti Rus basınının gündeminde ilk sıradaydı. Rusya 1 TV'si Putin'e atlı karşılamanın Erdoğan'ın ısrarıyla yapıldığını belirtti.
Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındıPana Yapı yöneticileri gözaltına alındıRaci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu şirketin eski ortakları olan üst düzey yöneticileri hakkında savcılığa başvurdu. Başvuru üzerine nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi.
Dikkat çeken sözler: Yunanistan rahat durursa...Dikkat çeken sözler: Yunanistan rahat durursa...Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin üniversiteye erişim sıralamasında dünya ikincisi olduğuna dikkat çekti.
Hakkari'de nefes kesen operasyon!Hakkari'de nefes kesen operasyon!Hakkari Merkez Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Operasyonu İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu yönetti.
Polis yakalamasa 'kebap' olacaktı!Polis yakalamasa 'kebap' olacaktı!Adana'da bir at arabasının römorkunda, kesilmiş halde at ve eşek etleri bulundu.
Terör örgütü PKK'yı "maskeleme" projesi!Terör örgütü PKK'yı "maskeleme" projesi!Türkiye'nin Suriye'de askeri güç olarak sahada ve diplomatik olarak masada olduğunu gören terör örgütü PKK ve destekçileri, terörist faaliyetleri "proje örgütler"le maskelemeye çalışıyor.
  • AB heyet gönderiyor! Kritik 'vize' adımı04 Nisan 2018 Çarşamba 12:55
  • Ruslar açıkladı! Türkiye'den kritik istihbarat04 Nisan 2018 Çarşamba 12:40
  • Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler04 Nisan 2018 Çarşamba 12:20
  • Kritik görüşme sona erdi04 Nisan 2018 Çarşamba 12:08
  • Suriyelilerin ibretlik halleri04 Nisan 2018 Çarşamba 12:02
  • Bakan Albayrak çok önemli bilgiyi paylaştı04 Nisan 2018 Çarşamba 12:00
  • Erdoğan'ın benzetmesi ne anlama geliyor?04 Nisan 2018 Çarşamba 11:42
  • Yıldırım istifa ederse yeni Başbakan kim olacak?04 Nisan 2018 Çarşamba 11:40
  • 15 ilde 'ofsayt' operasyonu! Ayda 5 milyon lira kazanıyorlardı04 Nisan 2018 Çarşamba 11:20
  • Bahçeli'den önemli açıklamalar04 Nisan 2018 Çarşamba 11:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri