04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Youtube saldırısında ilginç detay!

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Youtube saldırısında ilginç detay!
Ünlü video paylaşım sitesi YouTube'a silanlı saldırıda bulunan kişinin 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Aghdam, sitedeki videoları filtrelendiği için saldırıyı düzenlemiş.
Youtube saldırısında ilginç detay! Youtube saldırısında ilginç detay! Youtube saldırısında ilginç detay!

 

Ünlü görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden ve şüpheli kişi olduğu bildirilen kadının kimliği belirlendi.ABD basınında yer alan haberlerde, şüpheli kadının 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olduğu bildirildi.

ÇALIŞANLAR BARİKAT KURMUŞ

Kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk ettiği, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi. Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü.

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ŞÜPHELİ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal etmesinin ardından, 1 kişinin öldüğü ve 3'ü el tabancasıyla olmak üzere 4 kişinin yaralandığının belirlendiğini söyledi.

Hayatını kaybedenin kadın olduğunu ve ilk incelemelerin ardından kendine ateş etmiş olabileceğini belirten Barberini, onu "şüpheli kişi" olarak tanımladı.

Olayla ilgili incelemelerin hızla devam ettiğini aktaran Barberini, söz konusu kadın ve olayın nedeni hakkındaki bilgilere değinmedi.
 

2 AĞIR YARALI VAR

San Francisco General Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi. Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

ABD basınında, tedavi altına alınan 4 kişiden birinin, olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bilgisine yer verildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: YOUTUBE KANALINI FİLTRELENMİŞ

ABD basınında yer alan haberlerde, şüpheli kadının 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olduğu bildirildi. CNBC'nin yetkililere dayandırdığı haberinde, Aghdam'ın saldırıda 9 milimetrelik bir tabanca kullandığı, olayın terör kaynaklı olmadığına inanıldığı kaydedildi.

NBC Bay Area yerel kanalına göre, Aghdam'ın Ocak 2017'de kendi YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtildi.
 

İZLENMELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANMIŞ

Filtrelemenin ardından Aghdam'ın kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia ettiğine yer verilen haberde, Şubat 2017'de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Nasim Najafi Aghdam'ın "YouTube'da eşit büyüme fırsatı yok." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, dün YouTube'un ana merkezinin otoparkından çekilen aracın Aghdam'a ait olduğu, 2014'te YouTube üzerinden yaptığı bir paylaşımda Aghdam'ın "Et, cinayettir." yazan aracının vejetaryen karşıtı kişiler tarafından tahrip edildiğini söylediğine yer verildi.

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Youtube saldırısında ilginç detay!Youtube saldırısında ilginç detay!Ünlü video paylaşım sitesi YouTube'a silanlı saldırıda bulunan kişinin 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Aghdam, sitedeki videoları filtrelendiği için saldırıyı düzenlemiş.
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