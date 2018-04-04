04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındı

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Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu şirketin eski ortakları olan üst düzey yöneticileri hakkında savcılığa başvurdu. Başvuru üzerine nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi.
Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındı
Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındı Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındı Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındı

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, dizi sektörünün ardından inşaat sektörüne girerek Pana Yapı’yı kurmuş ve kentsel dönüşüm projesine girmişti.

Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm 6 yıl önce başladı. Raci Şaşmaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pana Yapı, Fikirtepe’de kat karşılığı kentsel dönüşüm projesine girdi. İnşaatlar başladı ancak bir süre sonra baş gösteren mali sorunlar nedeniyle iki şantiyede inşaatı durdurmak zorunda kaldı. İnşaatların durması sonucu yaklaşık bin aile mağdur oldu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri Pana Yapı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Bütün bunlar yaşanırken Raci Şaşmaz’dan yeni bir hamle geldi. Kurtlar Vadisi’nin senaristi, Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu, üstlenici firma Selimoğlu İnşaat’ın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede, “Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır” denildi.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

“Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır” diyen Raci Şaşmaz suç duyurusuna ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U. ve N.T. başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikâyette bulundum. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık. Şüphelilerin Fikirtepe’de yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair birtakım bulgular da tespit ettik. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum.”

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Raci Şaşmaz’ın başvurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Polis, Selimoğlu İnşaat’ın eski üst düzey yöneticileri ve dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen kişilerin adreslerini bastı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranırken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Bu arada, bu sabah göz altına alınan isimler de bir süre önce Raci Şaşmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındıPana Yapı yöneticileri gözaltına alındıRaci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu şirketin eski ortakları olan üst düzey yöneticileri hakkında savcılığa başvurdu. Başvuru üzerine nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi.
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