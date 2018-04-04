04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Kritik görüşme sona erdi

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Kritik görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Kritik görüşme sona erdi Kritik görüşme sona erdi Kritik görüşme sona erdi

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 11.55'te bitti.

İki liderin görüşmesi bir saat sürdü.

Zirve çerçevesindeki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslar arası konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

RUHANİ - PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Görüşme sonrasında Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- İki lider en son İstanbul'da bir araya geldi

Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 13 Aralık 2017'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti.

"Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

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