ABD Afganistan'da hafız çocukları katletti

ABD destekli Afgan ordusunun Afganistan'da dün düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırıda bir medrese hafız çocukların mezuniyet töreni sırasında hedef alındı. Katliamda ölen 100'den fazla kişinin tamamı sivillerden oluşuyor.

Dün, Afganistan'ın Kunduz eyaletinde ABD destekli Afgan ordusu bir katliama imza attı. Afganistan'da "terörü" bitirmek için varlığını sürdüren ABD kuvvetleri, 100'den fazla Müslüman çocuğu hafızlık töreni sırasında katletti, 100 civarı yaralı var.

TALİBAN BAHANESİYLE SİVİLLER VURULDU

Korkunç saldırı, üst düzey Taliban yöneticilerini vurma bahanesiyle gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre ise saldırıda ölenlerin tamamı sivillerden oluşuyor.

MÜSLÜMAN DÜNYASINDAN TEPKİ

Afganistan'da defalarca sivilleri hedef alan ABD'nin dün gerçekleştirdiği katliam Müslüman dünyasının büyük tepkisini çekti. Saldırı sonrası ölenlerin yayınlanan fotoğraflarında çocukların olması dikkat çekti.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

500'den fazla kişinin katıldığı mezuniyet töreninde 50'den fazla hafız çocuk ve hafız yakını şehit oldu.

Müslüman dünyasında büyük tepkiyle karşılanan olay Afganistan'da yaşanan en büyük sivil katliamlarından biri olarak kayıtlara geçti.

ABD destekli Afgan güçlerinin bu olayı aslında bilerek gerçekleştirdikleri, bu tür sivil yapıları ortadan kaldırarak Afgan toplumunda marijinalliği yayarak işgale zemin hazırlamak istedikleri biliniyor.