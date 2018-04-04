04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Dünya devi Serdar Aziz'e talip oldu!

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Dünya devi Serdar Aziz'e talip oldu!
Savunmasını güçlendirmek isteyen İtalyan kulübü Milan, Galatasaray'ın futbolcusu Serdar Aziz'i izlemeye aldı.
Dünya devi Serdar Aziz'e talip oldu! Dünya devi Serdar Aziz'e talip oldu! Dünya devi Serdar Aziz'e talip oldu!

Milan, başarılı defans oyuncusunu hem maçlarda hem de antrenmanlarda izleyecek. Scout ekibinden olumlu sonuç alınması durumunda teknik direktör Gattuso, Fatih Terim ile görüşerek transferi çözümlemeye çalışacak.

Galatasaray'a geçen sezon transferi tartışılan ama bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Serdar Aziz, İtalyanların da dikkatini çekti. Gelecek sezon savunmasını güçlendirmek isteyen Milan, Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz'i listesine aldı. 

 

İtalyan devi, Galatasaray formasıyla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen 27 yaşındaki futbolcuyu radarına alırken, sadece maç değil aynı zamanda antrenman performansını da mercek altına almak istedi. Bu çerçevede Milan'ın görevlendireceği scoutlar sarı-kırmızılıların idmanını izleyecek. Galatasaray'ın Florya'da taraftara açacağı antrenmanları gözlemleyecek olan Milan'ın görevlileri, buradaki izlenimlerini Milan Teknik Direktörü Gattuso'ya iletecek.

Kırmızı-siyahlılar, Serdar Aziz'de karar kılması durumunda devreye Gattuso girecek. Fatih Terim ile çok iyi arkadaş olan İtalyan ekibinin teknik patronu, böylece transferi çözümlemeye çalışacak.

Bursaspor'dan Galatasaray'a 4.5 milyon euro bonservisle gelen Serdar Aziz, bu sezon Maicon ile iyi bir ikili oluştururken, A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da vazgeçilmezleri arasına girdi. Cim-Bom'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar Aziz'in bonservis bedelinin 10 milyon euro civarında olması bekleniyor.

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