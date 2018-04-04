04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Talisca'dan Beşiktaş'a şartlı evet!

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Talisca'dan Beşiktaş'a şartlı evet!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlılar’daki geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca’yla dün bir araya geldi.
Talisca'dan Beşiktaş'a şartlı evet! Talisca'dan Beşiktaş'a şartlı evet! Talisca'dan Beşiktaş'a şartlı evet!

Milli ara öncesinde, “Kafam çok karışık. Takımdaki durumumu sezon sonunda konuşalım” sözlerini sarf eden Sambacı’yla görüşen Orman, yıldız isimle yola devam etmek istediklerini söyledi. Başarılı oyuncuyla Ümraniye’deki ofisinde mini bir zirve gerçekleştiren Orman, “Hem yönetim kurulu olarak biz, hem teknik direktörümüz Şenol Güneş hem de taraftarlarımızın kararı aynı. Senin Beşiktaş’ta kalmanı istiyoruz. Sana burada büyük bir sevgi var ve uzun yıllar Beşiktaş formasını giymeni bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Özel bir madde isterim’ 

Siyah-Beyazlı formayı giymenin kendisini mutlu ettiğini belirten Brezilyalı futbolcu da bizzat Başkan’dan gelen bu talebe olumsuz geri dönüş yapmayacağını söyledi. Talisca, “Birçok takım menajerim aracılığıyla teklifte bulunuyor. Ama ben menajerimden sezon sonuna kadar hiçbir kulübün teklifini bana getirmemesini söyledim. Geleceğim konusundaki ilk tercihim Beşiktaş. Ancak Avrupa’da oynama hayalim var ve eğer sözleşme uzatırsak kontratımda özel bir maddenin yer almasını istiyorum” diyerek yeni anlaşmaya şartlı ‘Evet’ dediğini iletti.

Başkan kaynak arıyor

24 yaşındaki futbolcudan gelen bu olumlu geri dönüşün ardından Başkanı Fikret Orman, kaynak arayışına geçti. Sözleşmesindeki 21 milyon Euro’luk (103 milyon TL) satın alma opsiyonunu kullanıp Talisca’yı Kartal yapmayı planlayan Orman, bu konuda kulübün sponsorları başta olmak üzere temaslara başlayacak. Sözleşmesindeki opsiyon 1 Haziran’da sona erecek olan deneyimli futbolcu için önemli planları bulunan Orman’ın, bu tarihe kadar bu miktarı bulmakta kararlı olduğu bildirildi.

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