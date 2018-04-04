Rıza Çalımbay'dan şaşırtan sözler! Ayrılık...

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bordo-Mavili kulüpteki geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.



İşte Rıza Çalımbay'ın çok konuşulacak o açıklamaları;



Benim için hiç sorun yok. Bakın, ben Trabzonspor’da kalayım, kalmayayım peşinde değilim. Bana zaten 2 yıl teklif edildi. Ben kabul etmedim. 1 yıllık yaptım. Ben şunu gördüm, Trabzon’da radikal kararlar almak lazım. Trabzonspor’un önü çok açık ama bunun için bu kararları vermek lazım. Bunlar bende saklı. Ben geldiğimde onlara rapor halinde sunarım.



Bir kere Rıza Çalımbay’a ne yapmışlar, oyuncu mu almışlar? Ben bu takımı aldığımda yeri belliydi. Şu anda da en iyi yere getirmeye çalışıyoruz. Ben sadece Novak’ı aldım. Bana ne kadro verildiyse en iyisini yapmaya çalışıyorum.



Oğuz Hoca’nın dediği gibi ben iç disiplinimi hiç bozmadım. Elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef insanları memnun etmek hele hele sosyal medyayı memnun etmek çok zor. Kimseye yaranmak zorunda değiliz. Kim hak ediyorsa formayı ona veriyoruz. Tek düşüncemiz Trabzonspor’da başarılı olmak.



"Kalmak istesem, sözleşmemi uzatırdım"



Ben eğer kalmak istesem, düşüncem Trabzon’da devam etmek olsa devre arasında söylerdim yönetime. Uzatmak istiyorum derdim ve uzatırdım. He sezon sonu biter, ben bakarım faydalı olabilir miyim, Trabzonspor camiası bakar, Rıza Hoca ile devam edelim mi diye karar verilir. (Gençlik Odası TV)