Galatasaray'ın kaderi onun elinde!

Sarı-Kırmızılılar'ın nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacağı merakla beklenirken, komitede çok önemli isimler yer alıyor.



Lig Radyo'nun haberine göre kurulun başkanlığını Yves Leterme yapıyor. 2015'ten bu yana bu görevi yürüten Leterme, aynı zamanda Belçika'nın eski başbakanı.



Komisyonda Egon Franck, Petro Mavraidis, Damien Neven ve Konstantin Sonin gibi profesörler ile Premier Lig eski Başkanı Richard Parry de bulunuyor. Kurulun bir önceki başkanı olan yine Belçikalı Jean-Luc Dehaene de 1992-1999 döneminde ülkenin başbakanlığını yapmıştı.

UEFA'da büyük gün 19 Nisan



UEFA'nın 19 Nisan tarihinde yapacağı toplantıda Galatasaray ile ilgili dosyayı karara bağlaması bekleniyor. UEFA'nın 4 yılı kapsayacak bir transfer kısıtlamasına gideceği de gelen bilgiler arasında..