Beşiktaş ve Galatasaray arasında stat kavgası. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Türk Telekom, ‘Akıllı Stadyum’ markasının ayırt edici bir özelliği bulunmadığını belirterek hükümsüzlüğüne ve TPE’nin sicilinden silinmesini istedi.
Mahkeme ‘Akıllı Stadyum’ başlı başına bir markadır diyerek davayı reddetti. Vodafone’un akıllı ve stadyum kelimelerini birleştirerek, espri de katarak bileşke marka niteliğinde bir marka yarattığını belirten mahkeme, markanın bu haliyle tanımlayıcı özelliğini koruduğunu ve ayırt edici özelliği bulunduğunu belirtti. (Habertürk)
04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Beşiktaş ve Galatasaray mahkemelik oldu!
Beşiktaş ve Galatasaray arasında stat kavgası. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Türk Telekom, ‘Akıllı Stadyum’ markasının ayırt edici bir özelliği bulunmadığını belirterek hükümsüzlüğüne ve TPE’nin sicilinden silinmesini istedi.
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