Beşiktaş ve Galatasaray mahkemelik oldu!

Galatasaray ile Beşiktaş, bu kez yeşil saha yerine sponsorları ile karşı karşı geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında stat kavgası. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Türk Telekom, ‘Akıllı Stadyum’ markasının ayırt edici bir özelliği bulunmadığını belirterek hükümsüzlüğüne ve TPE’nin sicilinden silinmesini istedi.



Mahkeme ‘Akıllı Stadyum’ başlı başına bir markadır diyerek davayı reddetti. Vodafone’un akıllı ve stadyum kelimelerini birleştirerek, espri de katarak bileşke marka niteliğinde bir marka yarattığını belirten mahkeme, markanın bu haliyle tanımlayıcı özelliğini koruduğunu ve ayırt edici özelliği bulunduğunu belirtti. (Habertürk)