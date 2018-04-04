04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 25°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 113.396 -1.05
  • Altın: 173,843 1.72
  • Dolar: 4,0244 0.95
  • Euro: 4,9430 1.08

Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti...

»
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyareti Rus basınının gündeminde ilk sıradaydı. Rusya 1 TV'si Putin'e atlı karşılamanın Erdoğan'ın ısrarıyla yapıldığını belirtti.
Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti...
Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti... Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti... Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti...

 

Rus medyasında Vladimir Putin'in Ankara'ya gelişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atması ve yaptıkları baş başa görüşmeler detaylı bir şekilde işlendi.

EN BÜYÜK YAKINLAŞMA

Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 TV, ziyareti "tarihi" diye nitelerken bunun iki ülkenin en büyük yakınlaşması olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN ISRAR ETTİ"

Rusya 1 TV'den Pavel Zarubin Putin'in limuzinine, resmi ziyaretlerde zorunlu olmamasına rağmen atlı bir birliğin eşlik etmesinin büyük bir karşılama seremonisi olduğunu, Erdoğan'ın bu tören için ısrar ettiğini belirtti.

ABD'YE VERİLMİŞ BİR MESAJ

Zarubin, iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik önemini vurgularken Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmazlıkların da altını çizdi ve S-400 alımının "ABD'ye verilmiş bir mesaj" olduğunu söyledi.

Zarubin nükleer santral hakkında ise "Türkiye'nin 50 yıllık hayalini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"EN CAZİP ZİYARETÇİ"

Rus NTV kanalı ise Putin'in Ankara için "en cazip ziyaretçi" olduğunu ve bu ziyaretin Putin'in yeni dönemindeki ilk yurtdışı seyahati olduğunu belirtti.

'TARİHTE İLK KEZ TÜRKİYE BİZİM DOSTUMUZ'

Pervıy Kanal (Kanal Bir) sunucusu Kirill Keimyonov, Rusya ile Türkiye'nin yüzyıllardır "Batı istediği için" düşman olduğunu söyledi ve ekledi:

"Önce İngiltere, sonra Almanya ve ardından da NATO patronu ABD iki ülkenin düşman olmasını istedi. Ama şimdi, tarihte ilk defa Türkiye bizim dostumuz ve bölgede anahtar partnerimiz."

"DOMATES ENGELİ"

1 milyon tirajlı Moskovsky Komsomolets gazetesinde Ekaterina Pichugina'nın "Büyüyen aşkımızın önündeki domates engeli" başlıklı makalesinde Putin'in Türkiye'deki gündemi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilirken domates ticareti konusu da ele alındı.

Izvestia gazetesinden Yegor Sozayev-Guryev'in haberinin başlığı "İşbirliğinin enerjisi" idi.

RBC'den Svetlana Burmistrova ise "Nükleer başlangıç" başlıklı haberinde Rusya'nın atom enerjisi kurumu Rosatom'un harcamalarının şimdiden bütçesini aştığına dikkat çekti.

Kommersant'ta Andrey Kolesnikov da haberinde "Türkiye'den zincirleme reaksiyon bekleniyor" başlığını kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti...Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyareti Rus basınının gündeminde ilk sıradaydı. Rusya 1 TV'si Putin'e atlı karşılamanın Erdoğan'ın ısrarıyla yapıldığını belirtti.
Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındıPana Yapı yöneticileri gözaltına alındıRaci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu şirketin eski ortakları olan üst düzey yöneticileri hakkında savcılığa başvurdu. Başvuru üzerine nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi.
Dikkat çeken sözler: Yunanistan rahat durursa...Dikkat çeken sözler: Yunanistan rahat durursa...Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin üniversiteye erişim sıralamasında dünya ikincisi olduğuna dikkat çekti.
Hakkari'de nefes kesen operasyon!Hakkari'de nefes kesen operasyon!Hakkari Merkez Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Operasyonu İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu yönetti.
Polis yakalamasa 'kebap' olacaktı!Polis yakalamasa 'kebap' olacaktı!Adana'da bir at arabasının römorkunda, kesilmiş halde at ve eşek etleri bulundu.
Terör örgütü PKK'yı "maskeleme" projesi!Terör örgütü PKK'yı "maskeleme" projesi!Türkiye'nin Suriye'de askeri güç olarak sahada ve diplomatik olarak masada olduğunu gören terör örgütü PKK ve destekçileri, terörist faaliyetleri "proje örgütler"le maskelemeye çalışıyor.
  • AB heyet gönderiyor! Kritik 'vize' adımı04 Nisan 2018 Çarşamba 12:55
  • Ruslar açıkladı! Türkiye'den kritik istihbarat04 Nisan 2018 Çarşamba 12:40
  • Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler04 Nisan 2018 Çarşamba 12:20
  • Kritik görüşme sona erdi04 Nisan 2018 Çarşamba 12:08
  • Suriyelilerin ibretlik halleri04 Nisan 2018 Çarşamba 12:02
  • Bakan Albayrak çok önemli bilgiyi paylaştı04 Nisan 2018 Çarşamba 12:00
  • Erdoğan'ın benzetmesi ne anlama geliyor?04 Nisan 2018 Çarşamba 11:42
  • Yıldırım istifa ederse yeni Başbakan kim olacak?04 Nisan 2018 Çarşamba 11:40
  • 15 ilde 'ofsayt' operasyonu! Ayda 5 milyon lira kazanıyorlardı04 Nisan 2018 Çarşamba 11:20
  • Bahçeli'den önemli açıklamalar04 Nisan 2018 Çarşamba 11:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri