04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Afrin'e giden Mehmetçik'e tazminat ödenecek

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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat ödenecek.
Afrin'e giden Mehmetçik'e tazminat ödenecek
Afrin'e giden Mehmetçik'e tazminat ödenecek Afrin'e giden Mehmetçik'e tazminat ödenecek Afrin'e giden Mehmetçik'e tazminat ödenecek

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik yapılan sınır ötesi  operasyonlarda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminatverilecek. Bakanlık tarafından sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilen TSK personeline tazminat ödenmesi yönelik geçen sene yasal düzenleme yapılmıştı. Düzenlemenin ardından ilk olarak Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik  yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sınır ötesi tazminatı verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI EMRİ GÖNDERDİ

Söz konusu uygulama, diğer sınır ötesi harekatların yanı sıra Zeytin  Dalı Harekatı'na katılan TSK mensupları için de hayata geçirildi. Milli Savunma  Bakanlığının söz konusu personele ilişkin ödeme talimatları, kuvvet  komutanlıklarına gönderildi.   Ödemeler subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile  erbaş ve erleri kapsayacak. Tazminatın aylık ödeme tutarı, gösterge rakamının  memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanacak. Tazminat, sınır ötesinde görev  yapılan günlerle orantılı olarak ödenecek. Ödeme, görev yapılan ayı takip eden  ayın 15'inde, aylıklarla birlikte yapılacak.

SINIR ÖTESİ TAZMİNATI

Sınır ötesi görevler kapsamında, görev uçuşuna fiilen katılan  pilotlarla görevi desteklemek amacıyla hava aracında fiilen görev yapan  personele, göreve iştirak ettikleri günlerle orantılı olarak tazminat ödenecek.  Sınır ötesi görevlere fiilen katılan yüzer unsurlar emrinde görevli  personele, Türk karasuları dışında görev yapılan süreyle orantılı olarak tazminat  ödenecek.

Sınır ötesinde yürütülen görev sırasında şehit olan personel için  ödemeler, kuvvet komutanlıkları üzerinden şehidin dul ve yetimlerine yapılacak.  Dul ve yetim bulunmaması durumunda ise tazminat ödemeleri, şehidin kanuni  mirasçılarına yapılacak.

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