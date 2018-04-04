ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdi

Putin'in Ankara ziyareti dünya basınının gündeminde ilk sıradaydı. İsrail gazetesi Haaretz "ABD Orta Doğu'dan atıldı" diye yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’de temaslarda bulunacak olması uluslararası basının dikkatini çekti. Başta Akkuyu Santrali’nin açılışı olmak üzere birçok konuda temaslarda bulunacak Putin’in Türkiye ziyareti ve iki ülke arasındaki yakınlaşma hakkında birçok medya kuruluşu haber yaptı.

"ABD ORTADOĞU'DAN ATILIYOR"

İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz, konuyla ilgili olarak bir analiz yayınlarken, “Türkiye ve Rusya’nın ilişkisi sağlamlaşırken, ABD, Orta Doğu’dan atılıyor” başlığını kullandı.

Haaretz’in haberinde, “Rusya Devlet Başkanı, Türkiye’ye gidip Rus yapımı nükleer santralin çok önemli ve sembolik açılış törenine katılıyor” ifadelerini kullandı.

Jerusalem Post da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S400'ler konusunda adım atılırken, savunma sanayine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir" ifadesini ön plana çıkardı.

WASHİNGTON POST: İLİŞKİ SAĞLAMLAŞTI

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post da, Türkiye ve Rusya’nın yakınlaştığını vurgularken, “Rusya ve Türkiye’nin liderleri Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatının başlangıcı için bir araya gelirken, iki ülke arasındaki ilişki sağlamlaştı” yorumunu yaptı. Gazete, Akkuyu Santrali’nin açılışı başta olmak üzere birçok konuda temaslarda bulunacak olan Putin’in bu ziyaretinin, 18 Mart seçimlerinin ardından ilk resmi gezisi olmasının kritik bir detay olduğunu da aktardı.

CNN: ÇABALAR SAVAŞI SONLANDIRMAYACAK

CNN International ise Rusya, İran ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarının Suriye'deki savaşı sonlandırmayacağını iddia etti.

Dünyanın en ünlü haber kanalı, ABD'nin bölgeden çekilmesi durumunda, Suriye'deki teröristlerin Esed rejimiyle anlaşmak zorunda kalabileceği yorumunu da yaptı.