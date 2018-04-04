04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 25°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 113.437 -1.01
  • Altın: 173,620 1.59
  • Dolar: 4,0113 0.62
  • Euro: 4,9285 0.79

ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdi

»
Putin'in Ankara ziyareti dünya basınının gündeminde ilk sıradaydı. İsrail gazetesi Haaretz "ABD Orta Doğu'dan atıldı" diye yazdı.
ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdi
ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdi ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdi ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’de temaslarda bulunacak olması uluslararası basının dikkatini çekti. Başta Akkuyu Santrali’nin açılışı olmak üzere birçok konuda temaslarda bulunacak Putin’in Türkiye ziyareti ve iki ülke arasındaki yakınlaşma hakkında birçok medya kuruluşu haber yaptı.

"ABD ORTADOĞU'DAN ATILIYOR"

İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz, konuyla ilgili olarak bir analiz yayınlarken, “Türkiye ve Rusya’nın ilişkisi sağlamlaşırken, ABD, Orta Doğu’dan atılıyor” başlığını kullandı.

Haaretz’in haberinde, “Rusya Devlet Başkanı, Türkiye’ye gidip Rus yapımı nükleer santralin çok önemli ve sembolik açılış törenine katılıyor” ifadelerini kullandı.

Jerusalem Post da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S400'ler konusunda adım atılırken, savunma sanayine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir" ifadesini ön plana çıkardı.

WASHİNGTON POST: İLİŞKİ SAĞLAMLAŞTI

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post da, Türkiye ve Rusya’nın yakınlaştığını vurgularken, “Rusya ve Türkiye’nin liderleri Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatının başlangıcı için bir araya gelirken, iki ülke arasındaki ilişki sağlamlaştı” yorumunu yaptı. Gazete, Akkuyu Santrali’nin açılışı başta olmak üzere birçok konuda temaslarda bulunacak olan Putin’in bu ziyaretinin, 18 Mart seçimlerinin ardından ilk resmi gezisi olmasının kritik bir detay olduğunu da aktardı.

CNN: ÇABALAR SAVAŞI SONLANDIRMAYACAK

CNN International ise Rusya, İran ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarının Suriye'deki savaşı sonlandırmayacağını iddia etti.

Dünyanın en ünlü haber kanalı, ABD'nin bölgeden çekilmesi durumunda, Suriye'deki teröristlerin Esed rejimiyle anlaşmak zorunda kalabileceği yorumunu da yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdiABD'ye kötü haberi İsrail basını verdiPutin'in Ankara ziyareti dünya basınının gündeminde ilk sıradaydı. İsrail gazetesi Haaretz "ABD Orta Doğu'dan atıldı" diye yazdı.
AK Parti'den Abdullah Gül çıkışı!AK Parti'den Abdullah Gül çıkışı!AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, muhalefetin ittifak kurma çalışmaları kapsamında Abdullah Gül'ün isminin gündeme gelmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlamaAlmanya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlamaAlmanya Büyükelçisi Martin Erdmann, CHP'yi yalanlayarak "Türk askerine işgalci demedim, doğruyu söylemiyorlar." dedi.
'Menfez Paşası' şehit ailesini tehdit etti'Menfez Paşası' şehit ailesini tehdit ettiMarmaris'te, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan askerler arasında yer alan Zekeriya Kuzu'nun, istekleri dışında hareket eden şehit ailesini tehdit ettiği ortaya çıktı.
Öğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz ettiÖğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz ettiİstanbul'da öğretmenlerinin cinsel istismarına uğrayan 15 kız öğrenci, cumhuriyet savcısına yaşadıklarını anlattı.
Çakıcı operasyonunda önemli gelişmeÇakıcı operasyonunda önemli gelişmeİstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kırıkkale Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik 7 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.
  • Afrin'e giden Mehmetçik'e tazminat ödenecek04 Nisan 2018 Çarşamba 14:20
  • Teröristler tabura saldırdı! Yaralı askerler var04 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
  • Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti...04 Nisan 2018 Çarşamba 13:40
  • Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındı04 Nisan 2018 Çarşamba 13:20
  • Dikkat çeken sözler: Yunanistan rahat durursa...04 Nisan 2018 Çarşamba 13:10
  • Hakkari'de nefes kesen operasyon!04 Nisan 2018 Çarşamba 13:00
  • Polis yakalamasa 'kebap' olacaktı!04 Nisan 2018 Çarşamba 12:57
  • Terör örgütü PKK'yı "maskeleme" projesi!04 Nisan 2018 Çarşamba 12:56
  • AB heyet gönderiyor! Kritik 'vize' adımı04 Nisan 2018 Çarşamba 12:55
  • Ruslar açıkladı! Türkiye'den kritik istihbarat04 Nisan 2018 Çarşamba 12:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri