Filipinler liderinden ağır küfür

Filipinler lideri Rodrigo Duterte yine küfürlü açıklamalarıyla gündemde. Duterte Filipinler'deki uyuşturucuyla mücadelesi kampanyasını eleştiren Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'e 'boş kafalı' ve 'O.. çocuğu' diyerek küfür etti.
Filipinler lideri Duterte geçen ay kendisine 'psikiyatrik değerlendirmeye' ihtiyacı olduğunu söyleyen ve ülkedeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yaşandığı belirtilen insan hakları ihlallerini eleştiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin'e küfürlü yanıt verdi.
'KOCA BİR KAFAN VAR AMA İÇİ BOŞ'
"Hey o.. çocuğu komiser, psikiyatriste gitmeye mi ihtiyacım var? Pskiyatrist bana 'Siz iyisiniz. Sadece küfür etmeyi seviyorsunuz' dedi" ifadelerini kullandı.
Danışmanlarının kendisine Hüseyin'in sözlerine yanıt vermeme tavisyesinde bulunduğu ancak kendisinin 'intikam istediğini' söyleyen Duterte, "Bak koca bir kafan var ama içi boş. Kulaklarının arasında (beyindeki) gri madde yok. Orası boş. Saçlarını besleyecek besnleri bile salgılayamıyor çünkü saçların dökülmüş" ifadelerini kullandı.
'İNSANLARI MI ÖLDÜRÜYORUM? EVET GERÇEKTEN ÖLDÜRÜYORUM'
Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama ve hatta Papa Francis'e yönelik küfürlü ve hakaretamiz açıklamalar yapan 73 yaşındaki ağzı bozuk Filipinli lider sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kaba mıyım? Evet kabayım. Bunun hakkında yapabileceğim bir şey yok. İnsanları mı öldürüyorum? Evet gerçekten öldürüyorum. Hadi uyuşturucu yapmaya devam edin. Size çok önceden durmanızı söyledim."
İnsan hakları gruplarına da seslenen Duterte "Eğer beni hapsedebileceğinizi sanıyorsanız rüya görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
2016 ortasında iktidara gelen Duterte'nin uyuşturucu operasyonalrında 6 ayda binlerce uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısının öldüğü belirtiliyor.
Filipinler polisi baskınlarda polise karşılık veren 4100 şüphelinin öldürüldüğünü savunurken insan hakları örgütleri bu rakamaın 3 kat daha fazla olduğunu öne sürüyor ve yetkilieri cinayetle suçluyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Duterte'nin uyuşturucu ile mücadelesi kampanyasında 'insanlığa karşı suç işlediği' konusunda 'önsoruşturma' başlattığını açıklamıştı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin geçen ay Duterte'nin Filipinler'e gidecek BM heyetinin başındaki BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard'ı tokatlamakla tehdit ettiği sözlerini eleştirmiş ve "BM İnsan Hakları Konseyi bir duruş sergilemeli. Bu saldırılar yanıtsız kalmamalı. Duterte kendisini bir tür psikayatrik muayeneden geçirmeli. Bu tarz sözler kabul edilemez" demişti.
04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
- ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdiAK Parti'den Abdullah Gül çıkışı!Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkışAlmanya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama'Menfez Paşası' şehit ailesini tehdit ettiÖğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz ettiÇakıcı operasyonunda önemli gelişmeFilipinler liderinden ağır küfürİlk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Tosun'un ağabeyiAfrin'e giden Mehmetçik'e tazminat ödenecek
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:08 Güneş 06:36 Öğle 13:13 İkindi 16:48 Akşam 19:38 Yatsı 21:01
- 25°C Adana
- 20°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 16°C Ankara
- 21°C Antalya
- 13°C Artvin
- 23°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 113.437 -1.01
- Altın: 173,620 1.59
- Dolar: 4,0113 0.62
- Euro: 4,9285 0.79
Filipinler liderinden ağır küfür
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Filipinler liderinden ağır küfürDaha önce ABD Başkanı Barack Obama'ya "O..... çocuğu" diyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bu kez de aynı küfrü Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'e kullandı.
ABD Afganistan'da hafız çocukları katlettiABD destekli Afgan ordusunun Afganistan'da dün düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırıda bir medrese hafız çocukların mezuniyet töreni sırasında hedef alındı. Katliamda ölen 100'den fazla kişinin tamamı sivillerden oluşuyor.
Youtube saldırısında ilginç detay!Ünlü video paylaşım sitesi YouTube'a silanlı saldırıda bulunan kişinin 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Aghdam, sitedeki videoları filtrelendiği için saldırıyı düzenlemiş.
Rus İHA'sı testi geçemedi!Rusya Postası'nın posta ve kargo hizmeti için ürettiği insansız hava aracı ilk denemede başarısız oldu.
Lavrov'dan ABD açıklaması!Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına dair sözüne şimdilik bağlı olduğunu düşündüğünü söyledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkış
- İlk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Tosun'un ağabeyi
- Bu kez Bahçeli el öpmek için eğildi
- İlber Ortaylı'dan Fatih Sultan Mehmet açıklaması: O bir...
- Nihat Doğan'a kötü haber
- Vefatının üzerinden 21 yıl geçti
- Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın acı günü
- Asiye Teyze'ye kalkan oldular
- Mevlana'nın torunları tazminat istiyor!
- 13 yaşındaki kız itiraf etti: 'Çok pişmanım'
- Tüm bağlarını koparmak istiyor
- Yakalanan teröristlerin üzerinden servet çıktı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.