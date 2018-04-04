04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Öğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz etti

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İstanbul'da öğretmenlerinin cinsel istismarına uğrayan 15 kız öğrenci, cumhuriyet savcısına yaşadıklarını anlattı.
Öğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz etti
Öğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz etti Öğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz etti Öğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz etti

Sınıf öğretmeni S.K, İstanbul Sarıyer’de bir okulda görevli olduğu dönemde iddiaya göre, lise öğrencisi 15 kıza cinsel istismarda bulundu. Çeşitli zamanlarda istismarda bulunduğu kız öğrenciler, utandıkları için bu durumu ailelerine anlatamadı. Son olarak taciz ettiği bir kız öğrencinin durumu ailesine bildirmesinin ardından okulda soruşturma başlatıldı. Cinsel istismara uğrayan diğer öğrencilerde bu durumdan cesaret alarak, yaşadıklarını ailelerine anlattı.

ADLİ TIP KURUMU İNCELEME YAPTI

Milliyet'te yer alan habere göre; 15 öğrencinin velisi bir araya gelerek, öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ardından 15 öğrenci Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu, yaptığı incelemenin ardından “15 öğrenci de yaşadıkları olaydan ötürü psikolojik olarak etkilenmiştir” dedi. Bu raporun ardından dava dosyası Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

ÖĞRETMENDEN İĞRENÇ TACİZ!

15 kız öğrenci, Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadede, çeşitli zamanlarda öğretmenlerinin el yoluyla tacizine uğradıklarını anlattı. Öğrenciler ifadelerinde, öğretmenlerinin genelde bacaklarını, saçlarını ve cinsel bölgelerini ellediğini söyledi. Genç kızların ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede, sanık öğretmen hakkında çok yüksek bir ceza talep etti.

337 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, öğretmen S.K’nın 15 ayrı öğrenci için 15 kez cezalandırılması talep edildi, Her öğrenci için sanık hakkında istenilen hapis cezasının üst sınırı 22.5 yıl. Yani sanık öğretmen hakkında toplam 337 yıl hapis cezası talep edildi.

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