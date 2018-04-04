CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya gelmişti. Toplantıda Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı harekatını “işgal” olarak değerlendirdiği Kılıçdaroğlu'nun da buna tepki gösterdiği iddia edilmişti.
BÜYÜKELÇİ YALANLADI
Alman büyükelçi bugün CHP'yi yalanlayarak, "Türk askerine işgalci demedim, doğruyu söylemiyorlar." dedi.
04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya gelmişti. Toplantıda Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Afrin’de gerçekleşen Zeytin Dalı harekatını “işgal” olarak değerlendirdiği Kılıçdaroğlu'nun da buna tepki gösterdiği iddia edilmişti.
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